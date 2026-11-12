El arte de esperar en la vereda: la ternura y la memoria hecha teatro joven

Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Hay propuestas que nacen del pulso más genuino y terminan convirtiéndose en pequeños refugios de calidez. Emilia y Mónica, la encantadora obra experimental protagonizada por Agustina Cabo y Julia Tozzi, es exactamente eso: un paréntesis tierno, íntimo y profundamente humano en medio de la vorágine urbana. Con dramaturgia firmada por la propia Agustina y bajo la sensible dirección de Eliane Rymberg, la pieza toma como punto de partida un cuento de Alejandra Kamiya para desplegar una historia tan sutil como entrañable.

Emilia y Mónica.

Cuenta con producción de Verónica Amor y Cecilia Santos, y dirección de arte de Bianca Melman, tiene una duración de 35 minutos y se despide de su temporada con funciones exclusivas todos los sábados de noviembre a las 18, al aire libre en Lavalle Casabierta - Espacio de Arte (Lavalle 3644, CABA). Como se realiza en el exterior, la sugerencia es ir con un abrigo liviano para disfrutar a pleno de la experiencia.

Emilia y Mónica.

Conversamos a fondo con Julia Tozzi sobre este fenómeno tan original que desafía las convenciones de la cartelera tradicional: dos actrices jóvenes que deciden encarnar a unas vecinas y amigas de toda la vida en el ocaso de sus días, sentadas en la vereda a ver pasar el tiempo.

De un cuento al barrio

Todo comenzó cuando Julia leyó La Espera, un relato de Kamiya que le atravesó el alma y le sugirió a Agustina Cabo, actriz y dramaturga, hacer una traducción escénica. "Me pareció muy teatral, además de hermoso, porque escribe hermosamente. Y le propuse a Agus ponerlo en escena; lo visualicé'", relata sobre el germen del proyecto. El proceso de construcción colectiva se nutrió de los recuerdos familiares de ambas, de los álbumes de fotos de sus infancias y de la geografía afectiva de sus propias abuelas. De hecho, Julia evoca risueña sus raíces: "Soy de Avellaneda, nací en Sarandí también. Cuando leí el cuento me imaginaba esta cuadra en laqeu viví, esa vereda, a estas dos señoras. Le mostré a Agus la casa de mi abuela, ella me mostró la de la suya y empezamos a armar como un universo que nos emocionaba muchísimo".

Ese universo necesitaba un espacio no convencional que replicara la cercanía de un barrio. Por eso recalaron en el patio de Lavalle Casabierta, un lugar perfcto pero condicionado por el clima (razón por la cual no se realiza en épocas de frío). "Siempre la pensamos de una manera muy íntima, de poca gente. La idea es que no tenga luces, no tenga micrófonos, es todo ahí como si estuvieras pasando por la vereda y las vieras", detalla Tozzi sobre la propuesta.

Jugar a ser viejas sin caer en el cliché

Construir corporal y vocalmente a dos mujeres mayores desde la juventud que tienen requirió de un trabajo físico y emocional intenso. "Es complejo para la espalda, para el cuello, para la voz, para todo, tiene mucha carga", confiesa Julia, aunque destaca cómo el juego escénico fue cobrando fluidez: "Hay un primer 'voy' que se mantiene y nos da una base. Ya somos las viejas y a veces empezamos a hablar así, a improvisar de esa manera. Pero después, de a poquito, vamos cambiando cosas, observando a nuestros abuelos y a otras personas, y metiendo cosas nuevas".

Emilia y Mónica.

Lejos de la burla o la parodia, la obra elude deliberadamente el estereotipo. "Lo que nosotros tenemos muy claro es que no queremos que esto sea una sátira, no queremos que sea una ridiculización de la vejez", enfatiza la actriz, y agrega sobre la respuesta del público: "Cuando empezamos a ver que la gente se involucraba, que decía 'me hace acordar a mi abuela', pensamos:: 'Ah, bueno, está bien, es lo que queríamos'".

Una oda a la amistad y al abrigo del encuentro

Aunque la vejez sobrevuela la charla de las dos amigas en escena, el verdadero motor de la historia es el vínculo que las sostiene frente al paso de los años. "Nos fuimos dando cuenta de que estábamos hablando de la amistad. Estas somos nosotras en unos años. Habla sobre la amistad y sobre la vejez, aunque no lo tengamos muy claro, nos remite a hablar de algo que sí conocemos muy bien, que es el afecto".

En tiempos donde imperan la velocidad, la agresividad y la vorágine digital, Emilia y Mónica funciona como un antídoto necesario. "Siento que necesitábamos también esa sensibilidad y esa calidez por cómo están las cosas y cómo están las personas mayores, los jubilados en este momento. Había algo de eso que nos atrajo mucho: chiquito, íntimo, no todo es violencia ni la rapidez que se vive hoy en el mundo", reflexiona Julia.

Emilia y Mónica.

Con un equipo íntegrado por mujeres jóvenes, esta pequeña joya escénica se despide de las tardes porteñas con el final de noviembre. Una invitación para sentarse cerca, convidar un mate, emocionarse y recordar que los afectos son la trinchera más hermosa contra el paso del tiempo. Encontrá acá más info sobre las entradas.