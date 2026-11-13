El encanto del suspenso: por qué La Ratonera es el gran fenómeno de la cartelera porteña

Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Hay pocas experiencias tan magnéticas en el teatro como la sensación colectiva de intentar adivinar quién es el asesino antes de que se enciendan las luces. En el corazón del teatro porteño, La Ratonera -el clásico indiscutido de Agatha Christie convertido en el policial teatral más famoso de todos los tiempos- se consolidó como uno de los grandes tanques de la taquilla porteña. En una ambiciosa puesta producida por Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg, la obra cuenta con la versión y dirección de Manuel González Gil, música original de Martín Bianchedi y una escenografía de gran detalle que recrea la atmósfera opresiva del hostal Monkswell.

Equipo de La Ratonera.

El elenco está integrado por Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda, con la participación especial de Betiana Blum. Las funciones son de miércoles a domingo en el histórico Teatro Liceo (Av. Rivadavia 1495, CABA) y la propuesta ya confirmó su continuidad para la temporada de verano tras un breve receso en diciembre. Conversamos a fondo con Santamaría sobre el detrás de escena de este suceso arrollador que vuelve a demostrar la vigencia del buen suspenso.

Una trama a prueba del tiempo

A pesar de haber sido concebida hace décadas, la vigencia del texto de la reina del policial sigue intacta. Lejos de buscar moralejas o paralelismos complejos con la realidad contemporánea, el secreto de su éxito radica en la precisión quirúrgica de su dramaturgia. "Lo que la mantiene viva es la trama que tiene todas sus obras -reflexiona Carlos-. Tiene una trama tan bien realizada, con actualidad, que siempre te llama la atención. El policial conserva este mundo tan particular y Agatha Christie lo hace de una manera excepcional".

La Ratonera

La dinámica de la historia -que encierra a un grupo de desconocidos en un hostal aislado por una intensa nevada tras un crimen cometido en Londres- exige una atención absoluta por parte del espectador, pues cada detalle cuenta y nadie es quien dice ser.

El arte de encarnar a los sospechosos

En esta red de mentiras y coartadas, Santamaría le da vida al mayor Metcalfe, uno de los huéspedes del refugio. Construir un personaje dentro de un engranaje donde todos ocultan algo representa un desafío actoral tan divertido como riguroso. "Todos dicen una cosa y son otra. Esa ambigüedad constante hace que el espectador empiece a dudar de cada uno, porque por una razón o por otra todos tienen posibilidades de ser el asesino".

Carlos Santamaría en La Ratonera.

Para lograr ese ritmo vertiginoso que atrapa al público de principio a fin, el trabajo actoral requiere de una sincronización perfecta. "Es un entrenamiento importante para porque tenés que estar muy atento, son entradas y salidas constantes. Si vos no decís el bocadillo, el otro no entra; y si el otro no entra, vos no podés decir lo tuyo. Tiene mucho ritmo", confiesa entre risas, destacando además la atmósfera que aporta el vestuario de La Polilla y la imponente arquitectura del Teatro Liceo, inaugurado en 1872, que parece fundirse con la ficción.

La Ratonera

El suceso de la obra se gestó incluso antes del estreno, impulsado por una combinación potente entre la mítica pluma de Christie y la química de un elenco fuertemente arraigado en el imaginario televisivo del público argentino. Para Santamaría, este respaldo popular confirma una regla de la cartelera comercial: "La gente va a ver a esas personas que vio actuar en la pantalla chica y que estuvo en su casa con ellos".

Detrás de bambalinas, esa misma complicidad se traduce en un clima de camaradería poco habitual. "Nos llevamos genial -asegura el actor sobre sus compañeros-. Vivimos la alegría de estar haciendo un éxito y la felicidad de poder compartirlo. Somos todos muy profesionales y tratamos de ir aportándole al espectáculo cositas y ajustes que lo van enriqueciendo".

La Ratonera

Tras una temporada consagratoria, La Ratonera continuará en cartel hasta el 13 de diciembre y retomará las funciones el 6 de enero en la misma sala, apostando fuerte a una plaza porteña que en verano convoca tanto al público local como al turismo. Una invitación inmejorable para dejarse llevar por el misterio, dudar de cada sospechoso y comprobar por qué hay clásicos que jamás pasan de moda. Encontrá acá más info sobre las entradas.