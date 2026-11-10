Claypole: allanaron la casa de un hombre que exhibía armas en Facebook durante la visita del papa León XIV

En la causa por amenazas al papa León XIV, un hombre de 38 años fue allanado en su domicilio por exhibir armas en su Facebook. Ocurrió en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown. Como las armas tenían documentación, el fiscal,no ordenó el secuestro de las mismas ni adoptó otras medidas con respecto al hombre, por lo que no quedó detenido.

El 8 de noviembre la Dirección de Investigaciones Cibercrimen elevó un informe, vinculado a las tareas preventivas desarrolladas por la visita del Sumo Pontífice en el Cottolengo Don Orione, en el que se detectó el perfil de Facebook “Miguel Angel Carrizo”, donde se mostraban armas y municiones y se indicaba un domicilio en Claypole.

El magistrado dispuso la realización de tareas investigativas, tendientes a certificar el domicilio del investigado, por lo que personal realizó el trabajo de especialidad, logrando establecer el domicilio del sindicado en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown.



Tras las tareas investigativas para certificar el domicilio, el fiscal Juan Pablo Arci, de la Fiscalía Federal de Área de Atención Inicial de Lomas de Zamora, requirió una orden de allanamiento al juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Allí se identificó a Miguel Ángel Carrizo.

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Entre los elementos hallados había una carabina semiautomática con cargador con 24 municiones, una escopeta de repetición con 37 cartuchos 12/70 y un arma de puño con dos cargadores con 17 municiones. Las armas poseen documentación de RENAR, tenencia y portabilidad.

El fiscal dispuso la identificación de Carrizo, pero no ordenó el secuestro de las armas ni adoptó otras medidas con respecto a él, por lo que no quedó detenido.

RM



