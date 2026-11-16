Descargá gratis el diario PERFIL del lunes 16 de noviembre: Bullrich, las PASO y el Presupuesto 2027

La edición impresa de PERFIL de este lunes 16 de noviembre de 2026 ya está disponible para descargar gratuitamente en formato PDF. El ejemplar número 2200 lleva a su portada la situación de Patricia Bullrich dentro del oficialismo y las negociaciones para modificar el sistema electoral. La discusión por las elecciones primarias se presenta como una prueba de los apoyos que conserva la exministra de Seguridad a la estrategia de Javier Milei.

El Gobierno buscará avanzar esta semana en el Congreso con dos asuntos centrales de su agenda. En el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto discutir el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que Diputados abordará el Presupuesto 2027. Las conversaciones con bloques aliados y gobernadores serán determinantes para reunir los respaldos necesarios.

La fotografía principal de la portada muestra al papa León XIV durante un encuentro con comunidades indígenas, en la última jornada de su gira latinoamericana por Perú. La edición también incluye una investigación sobre el reclutamiento de agentes de la SIDE, un informe sobre los ingresos familiares y la historia de una bandera dedicada a Malvinas. En deportes, destaca el ascenso de Godoy Cruz a Primera División después de vencer 3 a 1 a Tristán Suárez.

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Los lectores pueden acceder sin costo a las 40 páginas de la edición completa, reunidas en un único archivo PDF. El documento conserva el diseño, las fotografías, los artículos y las secciones de la versión impresa. Además, permite buscar palabras y consultar los contenidos desde computadoras, celulares y tablets.

El ejemplar puede guardarse para leerlo posteriormente, incluso sin conexión a internet. La descarga incluye toda la información publicada en esta edición, desde las noticias de política y economía hasta los contenidos de sociedad, opinión y deportes. El archivo está disponible a través del enlace que acompaña esta publicación.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.