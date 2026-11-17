PERFIL presenta su edición impresa de este martes 17 de noviembre de 2026, disponible para descargar gratuitamente en formato PDF. La portada destaca el papel de Luis Caputo como respaldo político de Javier Milei, en medio de las dudas empresariales sobre la economía y las perspectivas de crecimiento. El ministro de Economía reforzó su presencia junto al Presidente mientras el Gobierno busca atraer nuevas inversiones y recuperar la confianza del sector privado.

La edición también analiza las dificultades para superar el estancamiento económico. Durante las Jornadas Monetarias del Banco Central, su presidente, Santiago Bausili, recurrió a las experiencias de Grecia y Australia para destacar la importancia de la inversión privada. En paralelo, Caputo acompañó la agenda presidencial y aseguró que Milei conseguirá la reelección en primera vuelta.

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La fotografía principal de la tapa muestra tres momentos del papa León XIV durante su despedida de Perú, donde recibió el impacto de un rosario lanzado desde la multitud. El ejemplar también aborda la discusión parlamentaria por la suspensión de las PASO en 2027 y el tratamiento de la denominada Ley Malvinas. Entre otros contenidos aparecen las inundaciones provocadas por la crecida del Paraná, la situación de la Selección argentina y un informe sobre las muertes por siniestros viales.

Los lectores pueden acceder sin costo a las 40 páginas de la edición completa mediante un único archivo PDF. El documento conserva las fotografías, los artículos, las columnas de opinión y el diseño de la versión impresa. También permite buscar palabras y consultar los contenidos desde computadoras, celulares y tablets.

El ejemplar puede guardarse para leerlo posteriormente, incluso sin conexión a internet. La descarga incluye las principales noticias de política, economía, sociedad, información internacional y deportes publicadas en esta edición. El archivo se encuentra disponible a través del enlace que acompaña esta publicación.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.