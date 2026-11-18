PERFIL presenta su edición impresa de este miércoles 18 de noviembre de 2026, disponible para descargar gratuitamente en formato PDF. La portada destaca las dificultades del Gobierno para conseguir un acuerdo sobre la suspensión de las PASO de cara a las elecciones de 2027. Patricia Bullrich quedó en el centro de las negociaciones después de que el oficialismo postergara una definición en el Senado.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza evitó anticipar si el oficialismo conseguiría las firmas necesarias para avanzar con el proyecto. Consultada por PERFIL, respondió: "Mañana veremos". El nuevo borrador contempla suspender las primarias únicamente durante 2027, en lugar de eliminarlas definitivamente. En paralelo, Mauricio Macri expresó su respaldo a la iniciativa mientras continuaban las conversaciones con los aliados.

La fotografía principal de la tapa está dedicada a la Selección argentina, que goleó 7 a 0 a Costa Rica en un amistoso marcado por el protagonismo de una nueva generación de futbolistas. El ejemplar también analiza las divisiones del peronismo durante el Día de la Militancia y la expansión de los negocios petroleros de Peter Thiel en Vaca Muerta. Entre los demás contenidos aparecen la crecida del río Paraná, los cambios presupuestarios vinculados con discapacidad y los recortes de declaraciones del papa León XIV difundidas por el Gobierno.

Los lectores pueden acceder gratuitamente a las 40 páginas de la edición completa, reunidas en un único archivo PDF. La versión digital conserva las fotografías, los artículos, las columnas de opinión y el diseño del ejemplar impreso. También permite buscar palabras y consultar las diferentes secciones desde computadoras, celulares y tablets.

El archivo puede guardarse para leerlo posteriormente, incluso sin conexión a internet. La descarga incluye las principales noticias de política, economía, sociedad, información internacional y deportes publicadas en esta edición. El ejemplar completo está disponible a través del enlace que acompaña esta publicación.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.