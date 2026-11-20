PERFIL presenta su edición impresa de este viernes 20 de noviembre de 2026, disponible para descargar gratuitamente en formato PDF. La portada destaca la votación sin fisuras en el Senado, donde se aprobó por unanimidad la nueva ley de Discapacidad, después de que el Gobierno terminara cediendo frente a la presión social y al clima político que dejó la reciente visita del Papa. El oficialismo debió retroceder en su resistencia inicial y terminó acompañando el nuevo régimen.

La fotografía principal de la tapa muestra a Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en Shenzhen, China, donde se reunieron los líderes de las tres potencias mundiales. Los mandatarios acordaron una agenda común, aunque evitaron incluir en el centro de la conversación los conflictos en Ucrania e Irán. La cumbre ocupa un lugar central en la cobertura internacional.

Entre los otros temas salientes, la edición incluye el impacto político del paso de León XIV por la Argentina, la marcha atrás del decreto que desregulaba a las prepagas, la llegada de Bill Gates al país para pescar en una estancia en Ushuaia, la resolución de la Corte Suprema que revirtió el caso del “Chiqui” Tapia y un informe sobre el salto del riesgo país. También aparecen contenidos de política, economía, justicia, internacional, opinión y sociedad a lo largo de las 40 páginas.

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Los lectores pueden acceder sin costo a la edición completa en PDF, en un único archivo que conserva el diseño, las fotografías, los artículos y las columnas de la versión impresa. El archivo puede guardarse para leerlo más tarde, incluso sin conexión a internet. La descarga incluye todas las secciones del ejemplar y está disponible a través de los enlaces que acompañan esta publicación.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.