La edición de PERFIL de este jueves 26 de noviembre de 2026 analiza las gestiones del ministro de Economía, Luis Caputo, para contener la tensión financiera. El funcionario reveló que solicitó US$ 5.000 millones del swap con China para reforzar la disponibilidad de divisas. En una jornada marcada por la incertidumbre, el dólar oficial alcanzó un récord de $1.630 y el riesgo país cerró en 1.067 puntos básicos.

La fotografía principal de la portada refleja el festejo de los jugadores de Boca Juniors tras vencer por 2 a 0 a Independiente Rivadavia. Cuatro días después de conquistar la Copa Sudamericana, el equipo xeneize consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. Miguel Merentiel fue el autor del segundo gol del encuentro.

En el plano político, esta edición aborda el primer informe de gestión de Diego Santilli ante el Senado y la defensa del programa económico del Gobierno. También analiza el plan de protestas de la CGT, el nuevo cargo que el papa León XIV le otorgó al arzobispo Jorge García Cuerva y las consecuencias del aumento de la inflación estadounidense para la Argentina. En Sociedad, se destaca la reanudación del juicio por la desaparición de Loan en Corrientes.

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