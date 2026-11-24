La edición de PERFIL de este martes 24 de noviembre de 2026 analiza las negociaciones del Gobierno nacional para afrontar una semana decisiva en el Congreso. El oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado. La Mesa Política se reunirá para evaluar los apoyos legislativos antes de las sesiones previstas para el jueves.

Otro de los temas destacados es la controversia por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La decana Ana Josefina Arias defendió la decisión del Consejo Directivo, mientras que el hijo del exjefe del ERP respondió a los cuestionamientos. El Ministerio de Capital Humano solicitó a las autoridades universitarias que impidan la realización del acto.

En materia económica, esta edición aborda la incertidumbre financiera y la permanencia del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos. También analiza las advertencias sobre el impacto de la Ley de Tierras en las comunidades indígenas y el pedido del Episcopado para que el Senado apruebe el proyecto contra la ludopatía. En Deportes, la cobertura de los octavos de final del Torneo Clausura incluye la victoria de Gimnasia por 4 a 2 ante Newell's.

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