La edición de PERFIL de este miércoles 25 de noviembre de 2026 aborda la segunda recesión económica desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 1,2% en septiembre y confirmó dos trimestres consecutivos de contracción. En paralelo, el riesgo país se acercó a los 1.100 puntos básicos y el dólar oficial alcanzó los $1.615. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó el rumbo económico y desmintió las versiones sobre una renuncia de Luis Caputo.

La imagen principal de la portada está dedicada a un homenaje a los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas. Un grupo de excombatientes de La Plata llevó al cementerio de Darwin una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Messi. La prenda fue entregada como ofrenda en memoria de quienes perdieron la vida durante el conflicto.

En el plano político, esta edición analiza la presentación del informe de gestión de Diego Santilli ante el Senado y los interrogantes sobre el oro del Banco Central. También aborda la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho y las novedades judiciales relacionadas con el financiamiento universitario. Además, incluye la cobertura del homenaje por los 50 años de la revista Noticias y la detección de un nuevo linaje de coronavirus en el país.

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