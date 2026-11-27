La edición impresa del diario PERFIL de este viernes 27 de noviembre de 2026 ya se encuentra disponible para descargar de manera gratuita. La actividad legislativa ocupa un lugar central en la portada, tras una jornada en la que el Gobierno consiguió avanzar con varias de sus iniciativas. Las negociaciones económicas, las investigaciones judiciales y las novedades deportivas también forman parte de esta entrega.

El Senado aprobó por 43 votos a favor y 29 en contra el proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO para 2027. La iniciativa incorpora Ficha Limpia y modificaciones en el funcionamiento de la Boleta Única de Papel. El texto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.

La edición también aborda el debate por el Presupuesto 2027 y las diferencias entre el Gobierno y los bloques opositores en materia económica. En paralelo, el Senado sancionó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía. La norma establece restricciones a la publicidad de las apuestas en línea y contempla mecanismos para impedir el acceso de menores de edad.

En materia económica, PERFIL analiza las implicancias financieras y diplomáticas del pedido de Luis Caputo para utilizar fondos del swap con China por el equivalente a US$ 5.000 millones. En el ámbito judicial, el juez federal Daniel Rafecas resolvió unificar la investigación por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy con la causa por la mansión atribuida a Pablo Toviggino. El magistrado también citó a declarar a tres integrantes del Opus Dei en una investigación por presunta trata y explotación de personas.

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La sección deportiva tiene entre sus protagonistas a Lionel Messi, cuya presencia fue confirmada para el partido de despedida de Carlos Tevez. El encuentro se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. La convocatoria reúne a figuras de distintas generaciones del fútbol argentino e internacional.

Los lectores pueden acceder a la edición completa del viernes 27 de noviembre. El archivo reúne las 40 páginas del diario, con los artículos y fotografías de la versión impresa. El documento puede consultarse desde computadoras, teléfonos celulares y tabletas. Una vez descargado, es posible acceder a su contenido sin necesidad de contar con una conexión a internet.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.