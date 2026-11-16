El costo invisible

Durante décadas, la incorporación de las mujeres al mercado laboral fue considerada una conquista de derechos y autonomía económica. Pero no todo crecimiento representa un progreso. En este caso, la estadística positiva esconde otra realidad.

Entre 2015 y 2026, la tasa de empleo femenino pasó del 33,4% al 39,1%, mientras la masculina permaneció prácticamente estancada. El dato revela que las desigualdades continúan: Lo que muestra no es cuántas mujeres trabajan, sino por qué necesitan trabajar cada vez más.

“Apartar a las querellas es el primer paso para pavimentar la impunidad”

Un informe de la Universidad Nacional de San Martín muestra que buena parte de ese crecimiento responde a una estrategia defensiva frente al deterioro de los ingresos familiares. No es necesariamente una elección, sino una necesidad.

El 74% de los nuevos empleos femeninos entre 2016 y 2025 fueron informales o independientes. Más horas, menos estabilidad y salarios inferiores a los masculinos. La multiplicación de emprendimientos y trabajos simultáneos aparece como una solución individual frente a un problema colectivo.

La paradoja es que las mujeres trabajan más para que sus hogares no sean cada vez más pobres, pero ese esfuerzo adicional no garantiza una mejora en sus condiciones de vida.

La economía suele medir el empleo en cantidades, pero pocas veces registra el agotamiento que produce. El tiempo dedicado a compensar ingresos insuficientes también tiene un costo que no aparece en las estadísticas. Una sociedad no progresa simplemente porque sus habitantes trabajen más, sino cuando pueden vivir mejor con su trabajo. Confundir supervivencia con crecimiento es otra forma de ocultar la crisis.