La excanciller de Mauricio Macri respaldó a la competidora del argentino Rafael Grossi en la ONU

La excanciller argentina Susana Malcorra, quien estuvo al frente de la diplomacia nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, anunció públicamente su respaldo a la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), dejando de lado la postulación del diplomático argentino y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Susana Malcorra dió su apoyo a la candidata costarricense Rebeca Grynspan, por sobre el candidato argentino Rafael Grossi

La decisión fue comunicada por la propia Malcorra a través de su cuenta oficial en la red social X, donde difundió una declaración conjunta firmada por exministros de Relaciones Exteriores de la región. "Una vez más, un grupo de ex-Cancilleres de América Latina y el Caribe nos unimos para suscribir una carta abierta. Ha llegado el momento de converger en torno a la candidatura a #UNSG de @RGrynspan, quien ha obtenido el mayor respaldo en las consultas del Consejo de Seguridad", publicó la exfuncionaria.

"Hay gente dispuesta a hundir el barco": Sugestivo mensaje de Milei en redes mientras el karinismo le busca reemplazo a Bullrich en el bloque

En esa misma serie de mensajes, Malcorra justificó el alineamiento regional detrás de la postulante de Costa Rica al señalar el valor simbólico y político de la elección. "Estamos convencidos de que esta unidad es fundamental para que nuestra región asuma el liderazgo de las Naciones Unidas, por primera vez de la mano de una mujer", aseveró en su perfil, para luego concluir con un elogio directo al perfil técnico de la candidata: "Rebeca reúne la experiencia, las capacidades y la visión necesarias para conducir la Organización en estos tiempos difíciles".

El documento diplomático suscripto por Malcorra y sus pares latinoamericanos profundiza en los motivos por los cuales consideran que Grynspan debe encabezar el organismo multilateral. En el texto, los firmantes coincidieron en "que ha llegado el momento de que América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas y de que, por primera vez en sus ocho décadas de historia, una mujer ocupe esa responsabilidad".

Asimismo, la carta abierta sostiene que el mérito de la dirigente costarricense se apoya en el desempeño concreto que viene mostrando en la carrera sucesoria dentro de la ONU. Según argumentaron los exdiplomáticos, "su desempeño en las sucesivas consultas informales del Consejo de Seguridad, según los resultados que han trascendido públicamente y que la han situado reiteradamente en la primera posición entre las candidatas y los candidatos, constituye una clara señal del respaldo que ha logrado reunir y de la solidez de su candidatura".

En otro tramo de la misiva, los exministros hicieron hincapié en los antecedentes de gestión de la postulante como aval para el cargo. Remarcaron que "su trayectoria combina experiencia política nacional, como exvicepresidenta de Costa Rica, con una destacada carrera internacional al frente de instituciones multilaterales, entre ellas la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)".

También subrayaron sus habilidades diplomáticas al señalar que "su conocimiento del sistema multilateral, su capacidad de negociación y su experiencia en la construcción de acuerdos entre países con perspectivas e intereses diversos constituyen atributos fundamentales para conducir la Organización en las actuales circunstancias".

Para concluir la carta abierta, los firmantes destacaron las garantías institucionales que ofrece la dirigente centroamericana: "Confiamos en su independencia de criterio para ejercer una responsabilidad de alcance universal, al servicio del conjunto de los Estados miembros y de los propósitos y principios de la Carta".

Las críticas contra Susana Malcorra por apoyar a Rebeca Grynspan en lugar del argentino Rafael Grossi

El anuncio de Susana Malcorra en favor de la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) desató una inmediata ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios le reprocharon haber relegado la postulación del diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Las reacciones se multiplicaron en la red social X apenas la excanciller difundió su respaldo a la postulante centroamericana. "¿Y por qué no apoya a su compatriota?", planteó uno de los usuarios que respondió a su publicación, mientras que otra persona le escribió directamente: "Hola Susana. ¿No sería mejor que el nuevo secretario fuese el ARGENTINO Rafael Grossi? No soy experto en cuestiones de relaciones internacionales de países, pero parecería mejor para TU PAÍS ARGENTINA que fuese el ARGENTINO".

Otros mensajes apuntaron contra su paso por la función pública durante la gestión de Cambiemos y pusieron en duda su lealtad diplomática. "Después nos preguntamos por qué fracasó el gobierno de @mauriciomacri. Con estos anti Argentina metidos, era imposible...", sostuvo otro individuo en la plataforma, en tanto que otro usuario fue un paso más allá al interpelarla: "¿A los intereses de quién respondés, Susana?".

Los cuestionamientos también hicieron foco en el argumento de unidad regional esgrimido por la exministra para justificar su apoyo a Grynspan. "¿Piden unidad latinoamericana? Entonces apoyemos al argentino Rafael Grossi. Malcorra elige respaldar a otra candidata; nosotros queremos ver a un argentino al frente de la ONU. Convoquemos a toda la región a acompañarlo", reclamó otra cuenta en el mismo hilo de respuestas.

En la misma línea de descontento por la falta de respaldo al candidato nacional, otro usuario cerró sus críticas con una ironía futbolera dirigida a la exfuncionaria: "Che, ¿y qué pasa con el secretario argentino entonces? ¿O ahora jugamos para otro equipo?".

Malvinas: “Es ahora o nunca”, el cierre argentino ante el Tribunal del Mar para frenar Sea Lion

Quién es Susana Malcorra, ex canciller del gobierno PRO

Susana Malcorra es una ingeniera eléctrica y diplomática argentina de amplia trayectoria internacional, conocida principalmente por haber ocupado altos cargos en las Naciones Unidas y por haberse desempeñado como ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina entre diciembre de 2015 y junio de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Antes de sumarse al gabinete de Cambiemos, Malcorra construyó su carrera tanto en el sector privado como en organismos multilaterales. Graduada en la Universidad Nacional de Rosario, trabajó durante más de una década en IBM y luego pasó a Telecom Argentina, empresa de la que llegó a ser directora ejecutiva (CEO) entre 2001 y 2002. En 2004 ingresó al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en 2008 fue nombrada secretaria general adjunta de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno y, en 2012, el entonces secretario general Ban Ki-moon la designó como su jefa de Gabinete, convirtiéndose en la argentina de mayor rango dentro del organismo hasta ese momento.

Mauricio Macri la convocó al inicio de su presidencia con el objetivo de encabezar el giro en la política exterior argentina bajo la consigna de "reinsertar a la Argentina en el mundo", dejando atrás el alineamiento geopolítico del kirchnerismo. Durante su paso por el Palacio San Martín impulsó un rápido acercamiento con Estados Unidos y las potencias europeas, cuyo punto más visible fue la visita oficial de Barack Obama a Buenos Aires en marzo de 2016, y lideró un deshielo diplomático con el Reino Unido mediante un comunicado conjunto para reactivar vínculos comerciales y de cooperación sin resignar el reclamo por Malvinas, una medida que le valió fuertes cuestionamientos de la oposición.

En el plano regional, su gestión estuvo marcada por el endurecimiento frente al gobierno de Nicolás Maduro, promoviendo la suspensión de Venezuela del Mercosur mediante la aplicación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, al tiempo que buscó reorientar el bloque hacia acuerdos comerciales con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico.

Su mandato también estuvo atravesado por dos episodios de fuerte exposición política. En 2016, con el respaldo oficial del gobierno argentino, se postuló para suceder a Ban Ki-moon en la Secretaría General de la ONU, combinando durante meses su tarea como canciller con viajes de campaña diplomática hasta que en octubre perdió la elección frente al portugués António Guterres. Poco después, de cara a los comicios presidenciales estadounidenses de noviembre de 2016, expresó públicamente su preferencia por la candidata demócrata Hillary Clinton, lo que obligó al gobierno argentino a realizar gestiones de urgencia tras el triunfo inesperado de Donald Trump para recomponer el vínculo bilateral.

En mayo de 2017, Malcorra anunció su renuncia alegando motivos personales y familiares, ya que su esposo e hijo residían en Madrid. Dejó formalmente la Cancillería en junio de ese año, siendo sucedida por Jorge Faurie, aunque continuó colaborando como asesora externa del gobierno en la organización de la cumbre del G20 que se celebró en Buenos Aires en 2018, antes de abocarse a la docencia universitaria en España y a distintos foros internacionales de diplomacia y liderazgo femenino.