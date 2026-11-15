A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.199 del Diario PERFIL, de este domingo 15 de noviembre de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Efecto León XIV: el círculo rojo se acerca a los gremios para evitar una crisis social. El llamado del Pontífice a construir la unión nacional y su advertencia por quienes no llegan a cubrir sus necesidades precipitaron una alianza entre empresarios y sindicalistas que exploran una mesa de diálogo sin la política tradicional antes de que el año electoral la haga naufragar. El G6 la había lanzado horas antes, algo inédito en el establishment. Detrás aparecen la caída del consumo, el deterioro de los ingresos y la sospecha de que el Gobierno no tiene plan B.

Los millonarios contratos del Gobierno para la visita del Papa. Ocho empresas recibieron más de $20.477 millones para organizar los eventos. Los vínculos con Karina Milei, Martín Menem y el Estado.

Más de un millón de personas participaron de la Noche de los Museos. Javier Milei asistió a uno de los eventos.

La tapa del Diario PERFIL del domingo 15 de noviembre de 2026 | Crédito: Cedoc

Macri pide profundizar el armado en Provincia y apoya el presupuesto con cambios.

El PJ desconfía del poroteo libertario y cree que se realizarán las PASO.

Continúa el pánico y hay un desaparecido luego de la explosión de gas en Lanús,

Sigue el caos aéreo en los Estados Unidos, con vuelos demorados y cancelados.

El Papa dará una misa en Cusco a más de 3.400 m sobre el nivel del mar.

“Galperin”. El libro del periodista Jairo Straccia sobre el empresario que consolidó el ecosistema que funciona como una “Coca-Cola argentina”.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Daniel Markovits, profesor de Derecho en Yale y autor de La trampa de la meritocracia.

Vida digital. Amenazas, acoso sexual y un uso intensivo de las pantallas conforman los días de decenas de miles de adolescentes porteños.

Podio. Con Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Bizarrap, Fito Páez y el quinteto Piazzolla, Argentina dominó los Grammy Latinos.

Boca goleó 3 a 0 y llegó a la final de la Copa Argentina.

Escriben en esta edición:

Zablotsky, Berardo, Montoya, Castro, Duran Barba, Fidanza, Burgueño, López, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB



