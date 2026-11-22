A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.206 del Diario PERFIL, de este domingo 22 de noviembre de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Las debilidades del plan económico hacen que la Argentina sufra más la crisis global. El derrumbe de los mercados mundiales castigó a todos los emergentes, pero el país se llevó la peor parte: el riesgo país cerró en 1.070 puntos, duplicando con creces el mínimo de julio, y el contado con liquidación tocó $ 1.799. Los analistas señalan que el 70% de la suba se explica por factores locales, en especial las dudas por la reelección de Milei. A eso se suman reservas netas que apenas rondan los US$ 12.140 millones, una actividad floja y una inflación en alza.

Boca rompió el maleficio y gritó campeón en Colombia: clara victoria por 2 a 0 ante Atlético Mineiro, con una multitud de argentinos en las tribunas terminó con 18 años sin triunfos internacionales.

La tapa del Diario PERFIL del domingo 22 de noviembre de 2026 | Crédito: Cedoc

Bullrich. Crece la interna del Gobierno y la senadora sigue marcando serias diferencias.

Consenso peronista sobre la necesidad de un candidato único. Máximo, líder del Congreso de PJ.

Se requieren US$ 24.900 millones para 2027 y a economía aÚn le faltan 10 mil millones.

Vuelve el sarampión a los EE.UU. en el marco de la política antivacunas.

Fin de año. Claves para manejar con destreza las tarjetas de crédito en tiempos de gastos extraordinarios. Organización y compras planificadas.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Fareed Zakaria, periodista y politólogo. Democracia iliberal y el nuevo orden mundial.

Horror en Córdoba. Un tarotista fue hallado muerto en su camioneta incendiada. Denuncias de abuso y el círculo íntimo bajo la lupa.

Rey Carlos III. Festejó su cumpleaños en la embajada del Reino Unido. El anfitrión, David Cairns, anticipó qué pasará en 2027 con Malvinas.

Máxima, de civil y de incógnito, paseó por Buenos Aires.

España: a una semana de las elecciones, la derecha sigue adelante en las encuestas.

Abogados de mineras y empresas energéticas, los argentinos detrás de la llegada de Tesla. Javier Milei asistió a uno de los eventos.

Escriben en esta edición:

Castro, Duran Barba, Sinay, Ares, Heller, Fava, Burgueño, Lloret y J. Fontevecchia