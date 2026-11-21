A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.205 del Diario PERFIL, de este sábado 21 de noviembre de 2026, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Estalla el riesgo país y la economía tiembla: más de 1.000 puntos y el dólar llegó a $1.600. El indicador de JP Morgan saltó 12,8%, trepó a 1.071 unidades y marcó su nivel más alto en 13 meses: no rompía ese techo desde la víspera de las legislativas de 2025. Los bonos se hundieron hasta 3% y las acciones argentinas en Wall Street cayeron. La divisa minorista cerró en récord nominal en el Nación, el blue escaló a $1.675 y la brecha con el contado con liquidación rozó el 13%. Para los analistas, el mercado ya empezó a ponerle precio a la incertidumbre electoral de 2027.

Tesla llega a la Argentina: la inversión que más quiso Milei. La automotriz de Elon Musk inauguró sus operaciones en un acto con la presencia del Presidente. Lo hace gracias a los altos beneficios fiscales.

El martes, el Gobierno inicia una nueva etapa: vivir en una economía en recesión.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 21 de noviembre de 2026 | Crédito: CEDOC

Reportaje a Gilmar Mendes, decano del Supremo del Brasil. Nota exclusiva de Modo Fontevecchia.

Se disparó la compra de kits de emergencia en los Estados Unidos.

Máximo Kirchner. “Vamos a armar el quilombo que sea necesario con el RIGI”, advirtió el diputado y dejó claro que no bajará el tono de la discusión.

España. A una semana de las elecciones, Vox busca ampliar su poder en el marco de un avance de la derecha radical. Pronósticos dispares.

“Llave de paso”. Cómo funciona la barrera que frena la entrada de basura al Río de la Plata. Diez mil kilos de residuos menos.

Tarantino regresa. Esta vez como guionista, en Las aventuras de Cliff Booth, con Brad Pitt. Pura acción y ecos del policial negro.

Todo los detalles y precios de la subasta de los Blaquier.

Condenan a Pity Álvarez a 12 años de arresto domiciliario.

Boca juega la final más importante de un semestre exitoso. Ante Atlético Mineiro en Barranquilla por la Sudamericana, Arruabarrena dejó solo una duda el 11 inicial.

Escriben en esta edición:

Firtman, Croxatto, Burgueño, Giampaolo, Cwaik, Cermelo, Zabalza, Helman y J. Fontevecchia.

HB