A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.211 del Diario PERFIL , de este sábado 28 de noviembre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Bullrich se adjudica el triunfo en el Senado y se anima a desafiar más al Gobierno. Con un video bailando en los pasillos de la Cámara Alta , la jefa del bloque libertario se mostró como la gran protagonista de la jornada. La Ley de Ludopatía , que acorde con Mayans sin el aval de la Casa Rosada, salió por unanimidad, con 72 votos. En el oficialismo, en cambio, atribuyeron a Santilli los 43 votos de la reforma que suspendieron las PASO. Ella cuestiona a Caputo y suma apoyos como el de Paolo Rocca. Su entorno ya habla de “Vice o Presi”: definirá a multas de febrero.

El misterioso empresario árabe que invierte en el Perito Moreno . Con contactos en la política y un operador amigo de Milei, Ali Saeed Juma Albwardy está detrás de un megaemprendimiento turístico.

El dólar presiona sobre las tasas y obstaculiza la actividad productiva.

Massa, CFK y Kicillof tienen diferentes ideas para elegir a los candidatos del peronismo.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 28 de noviembre de 2026

Reservas comprometidas: la AGN alertó por el riesgo de embargo del oro de Londres.

Lali Espósito participó de un acto para preparar una alternativa a Milei.

Con Jorge Born se va un símbolo de la Argentina de los 70.

Temporal. EE.UU. resultó azotado por varias tormentas. Millas de usuarios sin luz y vuelos cancelados en el feriado de Acción de Gracias.

La crisis de vivienda domina el fin de la campaña electoral española.

Narcopolicía. Un sargento primero de la Policía Federal, detenido por causa de droga. Asociación entre delito y fuerzas de seguridad.

Ley de Ludopatía. La norma aprobada en el Senado prohíbe la publicidad de plataformas de apuestas online. Camisetas limpias.

La hinchada Pincha copó Montevideo a un día de la final de la Copa Libertadores. Se estiman unos 35 mil hinchas argentinos para asistir al partido.

Colapinto. En el Gran Premio de Qatar, terminó en el puesto 15° en las prácticas libres. Será la penúltima carrera de la temporada.

Escriben en esta edición:

Firstman, Haime, Burgueño, Giampaolo, Geremía, Cereijo, López, Helman y J. Fontevecchia.

HB