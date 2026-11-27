Aunque no pueda decirlo en público, la recesión forma parte del plan de Javier Milei. Es fácil encasillar al Presidente como un economista terco y dogmático de la escuela austríaca, y creer que sus anuncios son consecuencia de esa rigidez ideológica. Lamentablemente, no es así. Milei demostró una y otra vez ser un político flexible y pragmático, que le dice a la audiencia lo que quiere escuchar cuando necesita escucharlo, sin importar si realmente lo cree o si va a cumplir lo que promete. Igual que el resto de sus pares políticos cuando están en el poder. Algo parecido podría decirse de su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que termina por hacer el ridículo cuando sale a hablar en público, generalmente en entrevistas televisivas amistosas con periodistas que no repreguntan mucho, donde promete que el comienzo de una era de riqueza y prosperidad increíbles está a la vuelta de la esquina.

La mayoría de lo que dicen Milei y Caputo estos días no está pensado para atraer potenciales votantes. Lo hacen para llevar calma a un mercado que no solo está nervioso sino que día a día parece más alterado. Y eso a la larga puede generar un círculo vicioso que amenace la ambición reeleccionista del Presidente. La suba del riesgo país, junto con el inquietante aumento del célebre dólar “blue”, está directamente atada a la pérdida de confianza en el proyecto político libertario, que viene de la mano de una mayor incertidumbre ante la ausencia de una oposición concreta. No se trata solo del “riesgo Kuka” o del temor a que un kirchnerista reemplace a Milei en la Casa Rosada el año que viene, es la total incapacidad de proyectar qué va a salir del otro lado una vez que pase la tormenta electoral. En un país con las heridas financieras de la Argentina, genera parálisis económica y dolarización de carteras.

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece como el candidato electoralmente más competitivo dentro del frente panperonista, pero enfrenta disidencias internas, no solo de los laderos de Cristina Fernández de Kirchner sino también de gobernadores y otros sectores que no encuentran motivos para apoyarlo más allá de la posibilidad de ganarle a Milei en un balotaje. Se los ve más cómodos con Sergio Massa, que busca su segunda oportunidad y logró reunir a buena parte del disperso campo peronista en un acto en San Fernando donde llamativamente faltó Kicillof.

Curiosamente, el gobernador intenta mostrarse como un candidato que respetará el nodo central del programa económico de Milei: el superávit fiscal, una de sus “anclas” principales. ¿Por qué habría que creerle al exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, un gobierno que dejó un déficit enorme? Él señala su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires, donde sostiene haber demostrado ser un administrador capaz. Probablemente no alcance para los operadores del mercado, que recuerdan su tono desafiante en los años dorados del kirchnerismo, con la nacionalización de YPF, el cepo cambiario y un default técnico en el enfrentamiento con Paul Singer y los fondos buitre.

No es solo cosa de peronistas. Milei enfrenta a una tenaz contendiente. Patricia Bullrich viene subiéndole el volumen a sus disidencias con el patriarca libertario. Bullrich salió reiteradamente a cuestionar al Presidente, no solo por sus formas agresivas y sus ataques a la prensa, sino también por el programa económico, que a su entender requiere ciertas modificaciones para atender la pérdida de empleos y el cierre de empresas. Tampoco aclaró si será candidata y, en ese caso, para qué cargo.

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En el contexto de un ecosistema político fragmentado, la discusión en torno a la recesión se vuelve central. Dado que Milei logró “domar” la inflación, por lo menos en términos relativos, los que lo votaron con la esperanza de estar mejor ahora buscan otras respuestas: cómo conseguir o mantener el empleo y lograr que crezcan los salarios. La desocupación pasó a ser el principal problema para la sociedad en distintas encuestas, mientras crece la preocupación por la situación económica. Esos indicadores guardan una estrecha relación inversa con la caída de la imagen de Milei y de su gobierno, lo que indica que la frágil situación económica de una mayoría de la sociedad será, como siempre, uno de los ejes de la campaña.

A su manera, Milei y Caputo creen que el rumbo económico es el correcto. Por eso, una recesión técnica no solo no es un problema, sino que por momentos es parte de la solución. El Presidente, autoproclamado anarcocapitalista, dice no creer en las políticas industriales o productivas porque subvierten la mano mágica del mercado, que para Milei es sagrada. Si bien Milei y el “Toto” preferirían que su plan económico ya hubiera generado crecimiento sin apartarse del diseño original, las recesiones son funcionales a los objetivos de fondo: mantener relativamente estables las principales variables macroeconómicas y la inflación relativamente controlada, así que resultan naturales e incluso, por momentos, deseables. Ahora solo les falta decidir qué decirle a la gente, y no al mercado.