El presidente de España, Pedro Sánchez, volvió a utilizar la palabra “motosierra” para cuestionar el programa económico y social de la derecha, en la recta final de la campaña electoral del próximo domingo 29 de noviembre. En un debate junto a los principales candidatos, el dirigente socialista planteó que el país enfrenta dos caminos: uno marcado por los recortes y la congelación de salarios, que atribuyó al Partido Popular (PP) y Vox, y otro orientado a sostener los derechos y las conquistas sociales.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

La “motosierra” es uno de los principales símbolos de Javier Milei, quien hizo de la reducción del Estado y del gasto público una de las banderas de su campaña. Sin embargo, su aplicación se tradujo en un fuerte ajuste que, con el paso del tiempo, también comenzó a poner en tensión el respaldo social al Gobierno. Lo que se traduce en un desafío para las aspiraciones electorales de La Libertad Avanza de cara a 2027.

Además, el mandatario argentino construyó durante los últimos años una relación política con los referentes de la derecha española, en particular con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No es la primera vez que Sánchez vincula directamente a Milei con el proyecto político de sus adversarios. El 21 de octubre, durante un acto de precampaña en Burgos, el presidente español ubicó al argentino en el mismo espacio que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes identificó con los “recortes, los tijeretazos y la motosierra”. En aquella oportunidad, sostuvo que un eventual triunfo del PP y Vox podría llevar a España a un escenario similar al que, según su interpretación, atraviesa la Argentina.

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Los viajes de Milei a España en lo que va del año

La referencia también coincide con la intensa agenda internacional que Milei mantuvo en España durante 2026. El presidente realizó cuatro visitas al país durante el año, aunque la última, a comienzos de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, no fue incluida en el informe de gastos correspondiente al período enero-octubre.

En ese mismo relevamiento se indicó que dos de las últimas cuatro visitas a España representaron un gasto de $616 millones. Uno de los episodios más recientes fue el viaje de octubre, cuando Milei se reunió con Ayuso y mantuvo una videollamada con Abascal, en plena campaña electoral española. Según los datos difundidos, esa visita tuvo un costo aproximado de $334,8 millones para el Estado argentino.

Javier Milei realizó 17 viajes al exterior en lo que va de 2026 generó gastos por más de $4.000 millones

De acuerdo con la información presentada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Congreso, los viajes internacionales de Milei entre enero y octubre implicaron erogaciones cercanas a los $3.893,6 millones, entre combustible, tasas aeroportuarias, vuelos, pasajes, viáticos y logística. El cálculo no contempla la visita posterior a Madrid para la cumbre iberoamericana.

LMM/MSS