En apenas diez meses, la agenda internacional de Javier Milei acumula números de alto impacto tanto en el calendario como en las cuentas públicas: entre enero y noviembre de 2026, el Presidente realizó 17 viajes al exterior que demandaron al Estado desembolsos por más de $4.000 millones. Así surge del primer informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado en respuesta a las consultas de distintos bloques parlamentarios sobre los costos en hoteles, combustible, tasas aeroportuarias, viáticos y vuelos privados.

El desglose reconstruido a partir de las respuestas oficiales muestra una combinación en moneda local y en divisas. Por un lado, los gastos informados durante el año totalizan $1.513.744.295 en concepto de combustible para las aeronaves de la flota presidencial y de la Secretaría General de la Presidencia; por otro, se suman US$ 1.619.111 destinados al combustible cargado fuera del país, tasas aeroportuarias y el alquiler de dos vuelos privados. Al incorporar además los $188.864.319 en estadías correspondientes a seis giras que ya había reportado el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni a fines de abril, el monto global supera la barrera de los cuatro mil millones de pesos.

La frecuencia de los traslados refleja el ritmo frenético presidencial: entre enero y octubre, el mandatario permaneció 54 días fuera de la Argentina, lo que equivale a un promedio de una salida internacional cada 18 días. De los 17 desplazamientos relevados (que incluyeron cinco visitas a Estados Unidos y tres a España), 15 se concretaron en aviones de la flota oficial (como el ARG-01, el T-95 y el T-96), mientras que en dos oportunidades se recurrió a chárteres privados: la gira de agosto por Quito y Cali, que costó US$ 143.000, y el viaje de septiembre a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, contratado por US$ 195.000.

Sin embargo, hay dos zonas grises relevantes que impiden cerrar la cifra definitiva del año. En primer lugar, la rendición todavía no contempla la cuarta visita de Milei a Madrid, realizada a comienzos de noviembre para participar de la Cumbre Iberoamericana. En segundo término, el Ejecutivo decidió mantener bajo reserva el costo de los operativos de seguridad de Casa Militar: ante la consulta de los senadores, invocó la excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública argumentando que divulgar esos datos podría "comprometer la integridad física del Presidente y del personal afectado".

Javier Milei y Pedro Sánchez se cruzaron en Madrid con un saludo frío y distante

Actos partidarios como visitas oficiales y el debate por los resultados

Más allá de las cifras, el informe de Santilli dejó tela para cortar sobre el sentido político de tantos viajes. En la Casa Rosada sostienen que todos los traslados de Milei tuvieron carácter oficial o de Estado, metiendo en la misma bolsa desde las cumbres internacionales hasta su paso por San Pablo en julio para recibir una distinción y sumarse al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, su presencia en la asunción de Keiko Fujimori en Lima o su participación en el Foro Madrid en Santiago de Chile.

Cuando los senadores pidieron pasar en limpio qué resultados concretos dejaron estas giras frente a semejante gasto, la Cancillería de Pablo Quirno evitó hacer cuentas y respondió que el balance no pasa solo por firmar papeles, sino por el posicionamiento y la imagen del país en el mundo. Como logros el Gobierno destacó acuerdos comerciales, aéreos y de inversiones negociados en agosto en Ecuador, además de anuncios de firmas como Pampa Energía, TGS, Glencore, TotalEnergies, Pluspetrol, GyP y Pan American Energy tras las escalas en Nueva York y París.

Milei de viaje

Los destinos más caros de la agenda presidencial

Al repasar la planilla tramo por tramo, el viaje que más pesó en el combustible local y los gastos de comitiva fue la escala de octubre en Washington, donde Milei recibió el premio Global Champion of Free Enterprise: solo ahí, Defensa anotó más de $168,1 millones en combustible y US$ 88.420 en el exterior, a los que se sumaron $27,5 millones de Secretaría General y el hospedaje en el Ritz-Carlton. Casi a la par quedó el desembarco de fines de septiembre en París, que se llevó más de $132,7 millones en combustible local, US$ 118.902 afuera y $40,8 millones de Presidencia.

El tercer escalón del podio se lo llevó la visita de octubre a Madrid junto a Quirno y al vocero Adrián Ravier, con casi $129,5 millones en combustible nacional, US$ 105.426 en el exterior y $36,7 millones de Secretaría General, además de las noches en el Hyatt Regency Hesperia.

TC