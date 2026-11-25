La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil acaba de trasladarse al Congreso nacional, el diputado nacional Juan Schiaretti junto al bloque Provincias Unidas presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para rechazar de plano las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien esta semana puso en duda la legitimidad de las últimas elecciones presidenciales brasileñas que consagraron nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de sus redes sociales, el dirigente cordobés cuestionó el desconocimiento oficial sobre un proceso electoral ya aceptado internacionalmente y apuntó contra el costo económico del enfrentamiento. “El Tribunal Superior Electoral de ese país ya proclamó el resultado, que fue reconocido por el resto de los países y por los organismos internacionales. Poner en duda ese resultado es faltarle el respeto a la democracia y desconocer la voluntad de 158 millones de brasileños que votaron”, escribió Schiaretti al anunciar la iniciativa parlamentaria.

El posteo de Schiaretti en X | Crédito: Captura X

En su planteo, el ex gobernador enfatizó que la diplomacia comercial debe ubicarse por encima de las afinidades ideológicas, recordando que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. “La relación entre los estados trasciende las posiciones políticas. De esa relación dependen el empleo y la producción de las economías regionales. Los costos de la hostilidad gratuita los pagan los trabajadores y las empresas, no los funcionarios”, sentenció el legislador.

La presentación en Diputados funciona como respuesta directa al revuelo que generó Quirno durante su paso por el programa televisivo de Juana Viale. Allí, al ser consultado por los comicios en el país vecino (donde Lula se impuso por 4.400.000 votos de diferencia), el jefe de la diplomacia argentina afirmó que “hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”, dejando instalada una sospecha de fraude que ni siquiera fue sostenida de manera orgánica por el Partido Liberal en Brasil.

El episodio generó incomodidad incluso dentro de la propia Casa Rosada, donde algunos sectores admiten por lo bajo que los dichos del funcionario reabrieron heridas innecesarias en la relación bilateral. Sin embargo, otros despachos oficiales evitan cuestionarlo públicamente: apenas la semana pasada el presidente Javier Milei lo elogió en público (“no es fácil ser canciller de alguien como yo”) en medio de versiones que señalan a Quirno como posible sucesor de Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Milei culpa a Brasil por la crisis diplomática y dice que solo "tomó nota" del triunfo de Lula

Embajador en retirada y la asunción del 5 de enero en suspenso

Las consecuencias diplomáticas del cruce televisivo escalaron con rapidez en Brasilia, donde el gobierno de Lula da Silva decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, rebajando la representación bilateral al nivel de encargado de negocios, cargo que hoy ocupa Eduardo Uziel.

A su vez, el futuro de la presencia de Milei en la ceremonia de asunción de Lula, prevista para el próximo 5 de enero, quedó envuelto en incertidumbre. De acuerdo con lo publicado por Página/12, desde la cancillería brasileña aclararon que las invitaciones formales todavía no fueron enviadas y que “aún no hay decisión tomada”, aunque en el entorno diplomático dan por descontado que resulta inviable cursar una invitación oficial a un mandatario cuyo gobierno no reconoce la legitimidad de las urnas.

El choque por los dichos de Quirno representa el punto más crítico de una seguidilla de cortocircuitos que incluyó los agravios previos de Milei hacia Lula (a quien calificó de “ladrón” y “comunista” incluso durante una visita a territorio brasileño) y el escándalo por la salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos vía Foz de Iguazú. Mientras presidentes de distinto signo en la región (de Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador) felicitaron al mandatario brasileño, el Gobierno argentino quedó prácticamente aislado en su postura junto a Benjamín Netanyahu.

TC/MSS