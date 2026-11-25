El Gobierno atribuyó a Brasil la decisión de rebajar la relación bilateral a nivel de encargados de negocios, y sostuvo que fue una medida tomada en forma "unilateral" por Brasilia, según el informe que presentará el jefe de Gabinete, Diego Santilli, este miércoles ante el Senado. El texto llega al Congreso un día después de que medios brasileños indicaran que Luiz Inácio Lula da Silva no invitaría a Javier Milei ni a Pablo Quirno a la ceremonia del 5 de enero en la que asumirá su cuarto mandato.

La relación bilateral atraviesa su peor momento desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, con un vínculo que arrastra los insultos del libertario durante la campaña de 2023, la ausencia de Lula en su asunción y el respaldo explícito a Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su candidatura en San Pablo, en julio pasado, donde Milei insultó tanto a Lula como al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Desde entonces, el vínculo quedó reducido, por primera vez en décadas, al nivel de encargados de negocios en ambas embajadas, a lo que se sumó la decisión del Gobierno argentino de no felicitar a Lula tras su triunfo en el balotaje y las recientes declaraciones de Quirno sobre el proceso electoral brasileño, que profundizaron la grieta entre los dos mayores socios del Mercosur.

Lula analiza no invitar a Milei a su jura y mantiene su embajada en la Argentina con un encargado de negocios

La cuestión Brasil,en la presentación de Diego Santilli ante el Senado

"La decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral y solicitar el regreso del Embajador argentino". Así explica Cancillería, en la respuesta N° 1282 del informe, por qué la representación argentina en Brasilia está a nivel de Encargaduría de Negocios desde el 6 de agosto.

Sobre el balotaje del 25 de octubre, el documento se limita a recordar que, en la conferencia de prensa del 27 de octubre, el vocero presidencial manifestó que el Gobierno "había tomado nota" del resultado, sin ninguna felicitación a Lula. El sábado, en el programa de Juana Viale, el canciller Pablo Quirno explicó por qué: "Básicamente, porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación", dijo, y agregó que "el que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño", además de definir como "calificativos", y no como insultos, los ataques de Milei contra el mandatario brasileño.

En Itamaraty, sin embargo, la lectura es otra. Según reconstruyó PERFIL de fuentes de la Cancillería brasileña, la relación con la Argentina no es una prioridad en este momento, ya que la agenda está puesta en el reordenamiento político del gabinete del oficialismo después de las elecciones de octubre, y aclaran que el hecho de que el embajador Julio Bitelli no vuelva a Buenos Aires no implica que haya habido una ruptura diplomática, sino que la situación se mantiene "en un gris". Sin embargo, una fuente ligada al entorno del equipo de campaña de Lula da Silva que prefirió reserva indicó que Bitelli permanecerá en Brasilia.

La respuesta del Planalto llegó este martes, cuando el portal UOL publicó, con fuentes del gobierno brasileño, que Milei no sería invitado a la asunción, y CNN Brasil sumó que tampoco lo sería Quirno. Según "auxiliares de Lula" citados por la cadena, la decisión respondería a los reiterados ataques de Casa Rosada y de la Cancillería argentina al proceso electoral brasileño, y la lista sí incluiría a los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández y a gobernadores argentinos, aunque en el entorno de Fernández y en el del senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro, quien estuvo en el búnker de Lula durante la primera vuelta electoral, aseguraron a PERFIL que, a esta altura, no recibieron ninguna invitación. En paralelo, una fuente oficial citada por UOL habló de "agresiones inéditas de la Argentina a un gobierno y a un presidente brasileños", mientras en el Palacio San Martín respondieron a Infobae que "no les consta" haber quedado afuera de la convocatoria.

Una relación reducida al mínimo

Como contó PERFIL en agosto, la decisión del Palacio de Itamaraty no suponía una ruptura de relaciones diplomáticas sino mantener una representación equivalente entre ambos países mientras se evaluaba cómo continuaría el vínculo bilateral. De acuerdo con fuentes con conocimiento de las conversaciones, si la representación brasileña permanecía encabezada por un encargado de negocios, la argentina también debía mantener un esquema similar, una medida que entonces se presentaba como transitoria y que no implicaba un retiro definitivo del embajador. Esto supuso la "invitación" a Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasilia, a regresar al país.

El gris del que hablan en Itamaraty tiene respaldo en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que no contempla como figuras ni el llamado a consultas ni el retiro de un embajador, y cuyo artículo 19 establece que, si el jefe de misión no puede desempeñar sus funciones o el puesto queda vacante, un encargado de negocios ad interim queda provisionalmente al frente de la embajada, que es lo que ocurre hoy en Buenos Aires y en Brasilia. Las funciones de un embajador terminan recién cuando el Estado que lo envió lo notifica al receptor, por lo que, mientras Brasil no lo haga ni acredite un reemplazo, Bitelli sigue siendo formalmente embajador aunque no ejerza, algo que en Itamaraty también admitieron a Infobae al decir sobre su salida que "todavía no está formalizado, pero esa es la idea".

En el informe de Santilli, Cancillería sostiene que el Gobierno "se abstuvo de adoptar medida alguna en reciprocidad y de conferir al episodio consecuencias institucionales de ningún tipo", que el regreso del embajador brasileño "será recibido en cualquier momento en que las autoridades de ese país así lo dispongan" y que los canales de comunicación entre ambas Cancillerías se mantuvieron "en todo momento abiertos y operativos".

El conflicto escaló en julio, cuando Milei llamó a Lula "ladrón" y "presidiario" en la convención del Partido Liberal que oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que llevó a Itamaraty a llamar a consultas a Bitelli. Hasta entonces, el canciller brasileño, Mauro Vieira, veterano del Palacio de Itamaraty y exembajador en Argentina, había sabido construir una buena relación con sus pares, desde Diana Mondino hasta Gerardo Werthein, incluido el propio Quirno, según confirmó en su momento a este medio el embajador brasileño Julio Bitelli, otro de los armadores del vínculo bilateral.

El 4 de agosto, Vieira convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, le entregó una nota de protesta y le comunicó que la relación bajaba a nivel de encargados de negocios y que debía regresar a la Argentina, una medida que la prensa brasileña presentó como una expulsión y que el informe describe como una solicitud de "regreso". "Esto es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos", dijo entonces Quirno, en una definición que ahora el Gobierno dejó por escrito ante el Senado.

Milei y Lula podrían cruzarse en la cumbre del Mercosur del 3 y 4 de diciembre en Montevideo, la primera ocasión desde el balotaje en Brasil.