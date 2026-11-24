Javier Milei iba a volver a hablar de fútbol en Milei Media, aunque no en una entrevista nueva. El canal de YouTube había anunciado para este martes a las 19 el estreno de una recopilación de anécdotas futboleras del Presidente, desde su paso como arquero de Chacarita hasta su fanatismo por la Selección. La promoción lo presentaba como una pieza para ver al mandatario “como nunca lo viste”, pero horas antes el posteo fue eliminado sin explicaciones y el estreno se dio de baja.

La marcha atrás coincidió con la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que mostró una caída de 1,8% de la actividad en el tercer trimestre y encadenó dos trimestres consecutivos en baja, el criterio con el que se define una recesión técnica. El dato oficial del PBI se conocerá el 16 de diciembre.

Desde el Gobierno minimizaron el episodio. En Casa Rosada aclararon que no se trataba de una entrevista con el Presidente, sino de un compilado de declaraciones que dio en distintas apariciones públicas. Más temprano, consultado en su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había respondido: “No tengo información sobre un streaming a las 19 horas”.

El canal no es uno más dentro del universo libertario. Estaría vinculado a Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, y fue el lugar elegido para estrenar, el 13 de octubre, la versión remasterizada del recital de Milei en el Movistar Arena, una producción del propio Oría que el mandatario promocionó desde su cuenta de X.

Como informó PERFIL, en ese momento el canal tenía menos de 600 suscriptores y el video no llegó a las 10.000 reproducciones en sus dos primeros días.

Según pudo saber este medio, Milei Media sería administrado por Federico Grau, a quien señalan como estrecho colaborador de Oría en su productora privada. Para otras tareas, el cineasta presidencial se apoyaría en otro colaborador, Nicolás Pereyra.

Las influencias de Oría en el relato libertario no terminan ahí. El cineasta también estaría detrás de Contra Relato, un portal fundado a fines de febrero que difunde noticias favorables al Gobierno con una estética similar a la de La Derecha Diario.

Javier Milei inicia este martes una nueva etapa: vivir en recesión

Allí trabajarían dos colaboradores encargados de producir las notas. En ese portal tuvieron amplia difusión los “cuadernillos” que el funcionario escribió para la militancia, entre ellos el “Manual de Logros”.

En las filas digitales libertarias, el crecimiento de este ecosistema se lee como un intento de construir un contrapeso a Carajo, el streaming identificado con las Fuerzas del Cielo.

La revista Noticias había anticipado en septiembre que tomaba forma Mercurio, un proyecto de streaming que tendría estudio propio en Palermo, al igual que Carajo.

La expansión de Oría acompaña el reordenamiento de la comunicación oficial. Desde febrero de 2025 su área depende de la Secretaría General que conduce Karina Milei, y en los últimos meses el cineasta ganó protagonismo a medida que se replegaban los sectores que responden a Santiago Caputo.

Ni Milei Media ni Contra Relato informan quién los financia. PERFIL intentó contactarse con Oría para confirmar la información pero no obtuvo respuesta.







