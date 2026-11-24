El vocero presidencial Adrián Ravier encabezó este martes 24 de noviembre su conferencia de prensa en Casa Rosada en medio de una jornada de fuerte tensión financiera y una cargada agenda política, debido a la suba del riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos. Sin embargo, dijo que la economía está "muy bien" y negó la salida del ministro de Economía: "hay que admirar la tarea de Caputo".

El contacto con la prensa llegó en la previa de la presentación de Diego Santilli en el Senado con cuestionamientos ante el hermetismo oficial sobre el oro del Banco Central, la SIDE y la salida de Flávio Bolsonaro y con el récord del dólar oficial de $1.615. Además, terminó minutos antes de que se publique el dato de actividad económica del INDEC, confirmó una recesión técnica.

Frente a las preguntas sobre la turbulencia cambiaria y los rumores de cambios en el gabinete, el portavoz ratificó la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó un giro en el programa oficial: “Descartamos esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno”. Tras destacar su tarea para ordenar “la Argentina quebrada, destrozada” heredada en 2023, sostuvo que “los argentinos tenemos que admirar la tarea que el ministro Caputo viene desarrollando”.

Ravier atribuyó el salto de los bonos, el riesgo país y la presión cambiaria a un “contexto global complejo” marcado por el conflicto en Medio Oriente, la suba del petróleo y las tasas de interés en Estados Unidos por encima del 5%. En ese marco, defendió el esquema actual: “Más allá de los vientos que soplan fuerte, la Argentina está parada de pie (sic) y sostiene su economía muy bien”.

El funcionario aseguró que “el mercado de cambios está relativamente tranquilo” y que “el dólar está relativamente estable”, al tiempo que minimizó la distancia entre el tipo de cambio oficial y los financieros, que este martes llegó al 14% con el Contado con Liquidación por encima de los $1.800: “Recibimos una brecha de más del 100%. Esta brecha pequeñita que tenemos hoy es algo natural si uno compara de dónde venimos y a dónde vamos”, justificó, y agregó que el Gobierno se encamina hacia un mercado de cambios libre porque “el capital no tiene patria”.

Consultado sobre si habrá medidas paliativas o un cambio de rumbo, fue categórico: “No va a haber un cambio de política económica sustancial” y “no nos va a llevar a cambiar el rumbo e ir a un ‘plan platita’ como piden algunos, que sería volver a la inflación y a la miseria”. Además, planteó un contrafáctico frente al deterioro externo: “Recibimos el riesgo país arriba de los 2.500 puntos. Imaginen si ante un contexto como este de shock externo tuviéramos todavía déficit fiscal, déficit energético, barril criollo y demás. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina de 2023 recibía estos shocks? Menos mal que nos gobierna Javier Milei”.

Sobre el dato del EMAE que el INDEC difundió a las 16 horas, Ravier se negó previamente a hablar de recesión técnica: “Nosotros no lo podemos confirmar”. Explicó que el PBI del tercer trimestre recién se conocerá en diciembre y que el estimador mensual “subestima la economía informal”. Aunque admitió una desaceleración que llevará el crecimiento anual de 2026 del 3% proyectado inicialmente a “más cerca del 1%”, remarcó que “no estamos en una crisis económica profunda”. Ante las consultas sobre el malestar en la calle, respondió: “No nos peleamos con la percepción de la gente y no somos ajenos a esa realidad. Estábamos muy mal en diciembre de 2023, en una situación catastrófica; estamos mejor, pero falta muchísimo”.

Horas después de sus declaraciones, el informe oficial del INDEC arrojó una foto mixta para septiembre de 2026: la actividad económica registró una caída interanual del 1,2% —encadenando su tercer mes consecutivo en terreno negativo tras los retrocesos de julio (-1,5%) y agosto (-1,6%)—, pero mostró un rebote mensual del 1,1% en la medición desestacionalizada respecto a agosto, en línea con la recuperación que había anticipado el vocero. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el indicador marcó un avance del 1,0%, mientras que el componente tendencia-ciclo no presentó variaciones (0,0%). En la comparación interanual, diez sectores registraron bajas —con mayor incidencia negativa de Pesca (-48,6%), Intermediación financiera (-11,5%) e Industria manufacturera (-1,8%), que en conjunto restaron 1,1 puntos porcentuales—, frente a cinco rubros en alza encabezados por Explotación de minas y canteras (+11,1%), Electricidad, gas y agua (+4,0%) y Construcción (+3,5%), que aportaron 0,6 puntos porcentuales al índice general.

“La dolarización está ocurriendo”, señaló el vocero en referencia al crecimiento de los depósitos en dólares tras el blanqueo y la libertad para contratar en esa moneda, aunque aclaró que “una dolarización oficial, de tomar al dólar como moneda de curso legal, eso no está en los planes por lo pronto”.

En el plano político, Ravier confirmó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias, aunque precisó que “no está la temática todavía”. Según informó Perfil este martes, la Mesa Política oficialista se reunió al mediodía para definir el temario de diciembre, que incluiría el Presupuesto 2027, la reforma electoral para suspender las PASO, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ("Ley Malvinas"), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo comercial con Estados Unidos (ARTI).

Respecto del Presupuesto 2027, el vocero indicó que “se está debatiendo” en el Congreso —donde el oficialismo busca sesionar este jueves— y que es allí donde los legisladores pueden proponer modificaciones, aunque admitió que el shock externo “impactará” en las proyecciones y eventualmente en su ejecución. Sobre la Ley Malvinas —cuyo tratamiento en Diputados se cayó el pasado 18 de noviembre a tres bancas del quórum, según Perfil—, aseguró que “es una causa nacional” y una “prioridad” que volverá al recinto junto con la reforma del BCRA, aunque sin fecha confirmada.





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