El dólar oficial vuelve a subir este martes 24 de noviembre y alcanzó en horas del mediodía los $1.605 para la venta en el Banco Nación, avanzando $5 respecto del cierre del viernes, equivalente a un 0,3%, en la primera rueda de operaciones tras el fin de semana largo.

El dato cobra relevancia en tanto se trata de la cuarta jornada consecutiva de aumento del tipo de cambio minorista. En lo que va de noviembre, el dólar oficial acumula una suba de $45 (2,9%), de los cuales $30 corresponden a la semana pasada.

La presión cambiaria que muestra como el mercado vuelve a cubrirse a menos de un año de las elecciones, coincide con un nuevo deterioro de los títulos públicos argentinos en dólares. El riesgo país alcanzó los 1.118 puntos básicos en el mediodía porteño, según datos de Rava Bursátil, con un avance de más del 7% respecto del cierre anterior, y sigue bajo presión durante la rueda.

Con una brecha cambiaria del 14%, dificultades para acumular reservas y un costo de financiamiento cada vez más elevado, los economistas advierten sobre los límites del actual esquema cambiario. Qué margen tiene el Banco Central para administrar el tipo de cambio sin comprometer la baja de la inflación ni agravar el deterioro de la actividad económica.

La caída de los títulos públicos se profundiza este martes 24 de noviembre tras el feriado del lunes y le muestra una postal incómoda al Gobierno a medida que avanza la rueda. En efecto, el riesgo país comenzó la jornada en 1.035 puntos, trepó a 1.071 a las 10.36 horas y superó los 1.100 después del mediodía. Desde mediados de octubre, el indicador acumuló una suba de 453 puntos básicos (69,2%).

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Por su parte, el dólar oficial alcanzó los $1.605 para la venta en el Banco Nación, su mayor valor nominal desde que se tiene registro. La divisa avanza $5 respecto del cierre del viernes y acumula su cuarta rueda consecutiva de suba. En lo que va de noviembre, el incremento casi llega al 3%.

El fortalecimiento del dólar a nivel mundial y la depreciación del real brasileño se suman a las dudas sobre la capacidad de la Argentina para acumular reservas y recuperar el acceso al financiamiento internacional. A estos factores se agrega la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En el segmento mayorista, el dólar avanzó hasta los $1.590, unos $10 por encima del cierre del viernes. En lo que va de noviembre acumula un incremento del 3,7%, superior a la inflación mensual del 2,2% registrada en octubre.

La presión es todavía mayor sobre los dólares financieros. El contado con liquidación (CCL) llegó a los $1.812, mientras que el dólar blue se ubica en $1.675. La diferencia entre el CCL y el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 14%.

El dólar mayorista, de todos modos, permanece lejos del techo de la banda cambiaria, que este martes se ubica en $1.981,64.

Según el último informe de GMA Capital, durante los 30 días previos al cierre de la semana pasada el peso argentino medido al tipo de cambio oficial perdió un 3,5% de su valor frente al dólar, mientras que la depreciación medida al CCL alcanzó el 8,5%. Con este último parámetro, fue la segunda moneda emergente más castigada, detrás del real brasileño.

"Por ahora, el CCL funciona como válvula de escape", sostuvo la consultora. Aunque la brecha todavía es reducida en términos históricos, GMA Capital advirtió sobre la velocidad de su ampliación. La situación recuerda al período electoral de 2025, cuando el contado con liquidación acusaba una tensión que se manifestaba en menor medida en el dólar oficial.

La depreciación del real brasileño complica al esquema cambiario argentino

El índice dólar (DXY), que mide la evolución de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, alcanzó la semana pasada su nivel más alto en 19 meses, mientras que el mercado comenzó a descontar una suba de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en diciembre.

En la región, Brasil concentra buena parte de las dificultades. El real perdió un 14,9% de su valor frente al dólar en el mes hasta el último relevamiento de GMA Capital. El Banco Central brasileño intervino por primera vez desde 2024 mediante una subasta de US$1.000 millones para contener la depreciación de su moneda.

Real brasileño | Crédito: Cedoc

La caída del real aceleró la apreciación del peso argentino frente a su principal socio comercial. Según GMA Capital, el tipo de cambio real bilateral con Brasil pasó de niveles cercanos a los $1.800 en octubre a aproximadamente $1.565, mientras que el índice de tipo de cambio real multilateral retrocedió a su menor nivel desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En la mirada de Leonardo Anzalone, economista de CEPEC, el principal problema que plantea la depreciación de la moneda brasileña es la pérdida de competitividad de la producción argentina.

"Si Brasil devalúa y Argentina mantiene un tipo de cambio que sube por debajo de la inflación, nuestros productos se encarecen en términos relativos. Eso afecta a los exportadores, favorece las importaciones brasileñas y puede aumentar la demanda de cobertura cambiaria", explicó.

Anzalone aclaró que la Argentina no necesariamente debe acompañar la depreciación del real. El impacto depende de la política cambiaria local, la inflación y la disponibilidad de dólares. "Pero sí es un factor que profundiza el problema de competitividad y hace más difícil sostener el actual esquema cambiario sin costos", agregó.

El dilema del Gobierno: competitividad o desinflación

Andrés Azicri, economista, presidente y CIO de Vector Investments, consideró que la depreciación del real brasileño, en momentos de turbulencia internacional y mayor aversión al riesgo, pone a prueba la capacidad del Banco Central para administrar el tipo de cambio.

"Acompañar la devaluación del real significa poner en riesgo el proceso de baja en la inflación con el riesgo de que la corrección se neutralice rápidamente en términos reales. No acompañar al menos parcialmente tendrá efectos en la competitividad", explicó.

Para Azicri, detrás de esa disyuntiva existe un problema que excede la coyuntura cambiaria: la dificultad del peso argentino para funcionar como reserva de valor.

"El dilema de nunca acabar, cuyo trasfondo es que el peso argentino es una moneda débil y de uso exclusivamente transaccional, producto de años de abusos monetarios de administraciones anteriores", sostuvo.

El economista señaló que la volatilidad de la demanda de dinero también perjudica el nivel de actividad y consideró que las actuales tensiones financieras internacionales y regionales reabren el debate sobre la conveniencia de avanzar hacia una economía bimonetaria.

Azicri planteó la necesidad de profundizar ese esquema "al menos hasta que haya un régimen de inflación de un dígito y el peso pueda recuperar los atributos básicos que debería tener una moneda".

Dólar y riesgo país en máximos: ¿aumentan las posibilidades de una devaluación?

Anzalone atribuyó la suba simultánea del dólar y del riesgo país a una combinación de factores externos y domésticos.

"El dólar está marcando nuevos máximos, los financieros muestran una presión todavía mayor y el riesgo país superó los 1.100 puntos. Esto último refleja tanto el deterioro del contexto internacional como las dudas específicas sobre Argentina, especialmente en materia de reservas y capacidad de financiamiento", sostuvo.

Crece la alarma en los mercados y el círculo rojo por el avance del riesgo país y el precio del dólar

Desde el mínimo anual de 402 puntos básicos registrado en julio, el riesgo país acumuló una suba del 175,6%. Con el indicador en 1.108 puntos, el diferencial de rendimiento de los bonos soberanos argentinos frente a los títulos comparables del Tesoro estadounidense asciende a 11,08 puntos porcentuales.

Ese sobrecosto dificulta las posibilidades de que la Argentina regrese al mercado internacional de deuda a tasas sostenibles.

"Mi preocupación es que se está dando una combinación incómoda: el peso se aprecia en términos reales frente a varios socios comerciales, aumenta la demanda de cobertura y, al mismo tiempo, el costo de financiamiento del país sigue subiendo", señaló Anzalone.

El economista no considera que estas condiciones obliguen a una devaluación inmediata, aunque advierte sobre las dificultades para sostener el esquema cambiario actual.

"El Gobierno necesita recuperar confianza y acumular reservas para evitar que esas tensiones terminen trasladándose a una corrección cambiaria más brusca", afirmó.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $25,4 billones

La suba del dólar y del riesgo país se produce en la antesala de una nueva licitación de deuda en pesos. El Ministerio de Economía difundirá este martes las condiciones de la operación del próximo jueves, en la que el Tesoro deberá afrontar vencimientos por $25,4 billones, de los cuales unos $20 billones están en manos del sector privado.

Tras haber concretado el 17 de noviembre un canje de letras dólar linked por unos $7 billones, el equipo económico intentará renovar sus compromisos sin resignar el objetivo de extender los vencimientos hacia 2028, más allá de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el margen para colocar deuda a largo plazo se redujo durante los últimos meses. Entre marzo y julio, el 42% de las colocaciones correspondió a instrumentos de largo plazo, una proporción que cayó al 5% en la primera licitación de noviembre.

Las dificultades para extender los vencimientos podrían obligar al Tesoro a concentrar su oferta en instrumentos de menor plazo o convalidar tasas de interés más elevadas.

A las tensiones financieras se suma el deterioro de la economía real. Este martes, a las 16 horas, el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre y los privados ya anticiparon nueva contracción. El dato permitirá anticipar si la Argentina ingresó nuevamente en recesión técnica, cuya confirmación llegará en diciembre con la publicación del PBI del tercer trimestre.

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