La moneda brasileña atraviesa una de sus mayores turbulencias cambiarias de los últimos años. En las últimas jornadas, el dólar alcanzó los 5,95 reales, marcando su nivel más bajo desde principios de 2025. Desde el balotaje presidencial del pasado 25 de octubre, en el que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo su reelección, el real acumula una depreciación de entre el 15% y el 18% frente al billete estadounidense.

Los especialistas señalan que el deterioro de los indicadores financieros de Brasil refleja la desconfianza de los inversores respecto a la sostenibilidad de las cuentas públicas de la mayor economía de América Latina. La cautela de Lula para anunciar quién ocupará el Ministerio de Hacienda en su próximo mandato, prolongó el vacío de señales.

Esta semana, la Bolsa de San Pablo acumuló un retroceso del 3,53%, tras encadenar dos ruedas consecutivas en baja. El gobierno impulsó un recorte de gastos y exenciones tributarias, pero bancos inversión y economistas de la Fundación Getulio Vargas lo calificaron como “un paño de agua tibia” que no logra revertir la trayectoria ascendente de una deuda que roza el 83% del PBI.

El ajuste presupuestario abrió grietas dentro del propio oficialismo. Sectores del Partido de los Trabajadores (PT) resisten los topes a la inversión pública y reclaman gravar y grandes fortunas, lo que genera dudas sobre cuánto del ajuste original sobrevivirá a su paso por la Cámara de Diputados.

Frente a la depreciación cambiaria y el desanclaje de expectativas, el Banco Central elevó su proyección de inflación al 5,6% para 2026 y al 4,7% para 2027, enfriando las expectativas de recortes en el costo del crédito.

La depreciación del real funciona como un arma de doble filo para la Argentina. Al abaratar los productos brasileños en dólares, se encarecen las exportaciones de nuestro país hacia su principal socio comercial. Como contracara, el turismo se volvió sustancialmente más económico.