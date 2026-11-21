La semana dejó una serie de señales que volvieron a encender las alarmas en el frente financiero del Gobierno de Javier Milei. El dólar oficial aceleró su ritmo de suba, el blue recuperó protagonismo en la City y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, en un contexto de mayor presión sobre los activos argentinos. Frente a ese escenario, en la Casa Rosada atribuyen la turbulencia a una combinación de factores internacionales y de incertidumbre política local, aunque ratifican que no habrá cambios en el programa económico.

Uno de los indicadores que reflejó el cambio de clima fue el tipo de cambio oficial. El dólar minorista cerró este viernes en $1.600 en el Banco Nación, mientras que el mayorista terminó en $1.580. De esta manera, la cotización minorista acumuló un avance del 2,8% en noviembre, por encima de los registros de agosto, septiembre y octubre. La aceleración se produjo después de que la brecha cambiaria alcanzara niveles máximos para el último año, en un escenario que llevó al equipo económico a convalidar un movimiento más rápido del dólar.

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A esa dinámica se sumó el regreso del dólar blue al centro de la escena. Después de varios meses en segundo plano, la cotización informal llegó a $1.675 y acumuló una suba de $115 en la semana. El movimiento volvió a poner bajo observación la evolución de las cotizaciones paralelas y la distancia respecto del tipo de cambio oficial.

El tercer dato que concentró la atención fue el riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan volvió a superar los 1.000 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto desde las elecciones legislativas de 2025. La suba se produjo incluso después del principio de acuerdo que el Gobierno alcanzó con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, un entendimiento político que en la Casa Rosada esperaban que contribuyera a despejar parte de las dudas del mercado.

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La explicación del Gobierno: factores externos y dudas sobre 2027

En el oficialismo sostienen que la turbulencia responde, en buena medida, a un escenario internacional más adverso. Entre los factores que mencionan aparecen la volatilidad que afecta a los mercados emergentes, la suba del petróleo, la depreciación de otras monedas de la región y las tensiones geopolíticas. También apuntan a la incertidumbre que generó el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos y a la falta de definiciones en el escenario internacional.

Sin embargo, el diagnóstico de la Casa Rosada no se limita al frente externo, también vinculan el aumento del riesgo país con las dudas del mercado sobre el escenario electoral argentino y una eventual reelección de Milei en 2027. En esa lectura, el reordenamiento de la oposición y los movimientos de dirigentes con aspiraciones presidenciales comienzan a pesar en las expectativas de los inversores.

En particular, en el oficialismo mencionan el posicionamiento de Patricia Bullrich y sus señales sobre una posible candidatura presidencial alternativa. También siguen de cerca los movimientos del peronismo, con Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof como protagonistas de distintas iniciativas políticas. Para los funcionarios consultados por LA NACION, esas disputas contribuyen a alimentar la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de las próximas elecciones.

La explicación oficial convive, de todos modos, con las preocupaciones que genera el frente financiero. La presión sobre el dólar no responde únicamente a los movimientos internacionales: los analistas también señalan la incertidumbre sobre cómo afrontará el Tesoro los próximos vencimientos de deuda y el impacto que tendría recurrir a las reservas del Banco Central para cumplir con esos compromisos.

La depreciación del real brasileño, el fortalecimiento del dólar a nivel global y las tasas internacionales más altas agregan dificultades a una estrategia que buscó mantener el tipo de cambio por debajo de la inflación. En ese contexto, economistas consultados advirtieron que la Argentina enfrenta un escenario más frágil para sostener esa política cambiaria.

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"El plan no se toca"

Pese a las señales de tensión, la respuesta política del Gobierno es sostener el programa económico. La consigna que se repite en los despachos oficiales es que "el plan no se toca". Milei mantiene su rechazo a cualquier modificación que implique apartarse de la ortodoxia económica y, por el momento, no contempla un cambio de estrategia.

En ese marco, el Gobierno busca mostrar capacidad de construcción política a través de los acuerdos con los gobernadores y la reforma electoral, mientras insiste en que los fundamentos del programa permanecen sólidos. Sin embargo, la evolución del dólar, el regreso del blue y el nivel del riesgo país volvieron a exponer las dificultades para despejar las dudas del mercado.

La preocupación oficial pasa así por contener la presión financiera sin alterar el rumbo económico. Mientras la Casa Rosada atribuye buena parte de la turbulencia al contexto internacional y al escenario electoral de 2027, los indicadores cambiarios y financieros mantienen abierta una fuente de incertidumbre que el Gobierno todavía no consiguió disipar.

MSS