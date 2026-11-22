El efecto dominó global golpeó con especial dureza a la deuda argentina. Tras dos jornadas en alza, el riesgo país superó el viernes la barrera de los 1.000 puntos básicos y cerró en 1.070: subió 9,8% el jueves y 14,9% el viernes. Los analistas coinciden en que los inversores castigan a todos los mercados emergentes, pero, como tantas otras veces, la Argentina se lleva la peor parte. A la hora de deshacerse de papeles poco seguros, los fondos globales empiezan por acá. Además, el mercado local es chico: no hay compradores que aprovechen la caída de precios para entrar y contener las cotizaciones. Y el exceso de confianza en el modelo económico y en la reelección de Javier Milei empezó a tambalear.

La volatilidad no se limitó a los bonos. El dólar contado con liquidación (CCL), el que pagan las empresas para girar ganancias al exterior, saltó esta semana y cerró en $ 1.799. El movimiento respondió a una mayor “demanda por cobertura”: las compañías salieron a resguardarse ante la sospecha de que al Gobierno le costará sostener la paridad sin devaluar. De cara a un año electoral, el “viento de cola” del superávit comercial récord empezará a tensionarse con una creciente demanda de divisas.

La suba del CCL acompañó también a una aceleración del dólar oficial, que rozó los $ 1.600

“La suba del CCL acompañó también una aceleración del dólar oficial, que cerró cerca de los 1.600 pesos y que convalida esas expectativas”, afirmó Federico Filippini, head de Research y Estrategia de Adcap. Según explicó, el Gobierno intenta absorber esa demanda con las licitaciones en pesos, donde ofrece bonos que ajustan por tipo de cambio, tasa o inflación, aunque ninguno protege si el dólar financiero se despega del oficial. Sin más oferta privada, la única herramienta para frenar el CCL sería vender títulos como el AL30, un recurso de “manta corta” que consume reservas en medio de las dudas sobre la acumulación de dólares.

Del sobreoptimismo al castigo. Para Filippini, en julio, cuando el riesgo país tocó un mínimo de 402 puntos, había sobreoptimismo sobre las perspectivas económicas y políticas del año próximo. Luego llegó una corrección fuerte, que ahora se potencia con un contexto global que suele golpear más a la Argentina. Lo que más preguntan los inversores extranjeros, contó, son las elecciones. Según Morgan Stanley, la probabilidad que los precios de los bonos asignan a un escenario adverso después de 2027 pasó de 11-20% a 41-52% en tres meses.

Ahora el péndulo se fue al otro extremo: los mercados están sobrepesimistas y castigan vendiendo bonos soberanos, lo que reduce su precio y eleva el rendimiento. A juicio de Filippini, al Gobierno le jugaron en contra dos factores: datos económicos poco favorables —la actividad y la aceleración inflacionaria, entre otros— y haber adelantado la discusión electoral, que amplió la incertidumbre sobre un horizonte todavía lejano.

La opinión de Criteria

La consultora Criteria atribuye el 70% de la suba a factores locales y el 30% al contexto internacional. En el componente doméstico, las dudas se concentran en el recambio presidencial. Flavio Castro, estratega de inversiones de la firma, lo ve en la curva de deuda: “Hace apenas unos días, los bonos que vencen antes del recambio rendían entre 2% y 4% en dólares, mientras que los posteriores ofrecían entre 14% y 17%, y esa brecha se amplió en las últimas jornadas”. Como una profecía autocumplida, exagerar la polarización terminó afectando al propio Gobierno: deterioró las expectativas sobre sus chances de reelección, sobre el pago de los compromisos asumidos y sobre posibles regulaciones a los negocios financieros.

Fuga hacia la calidad. A esto se suma una caída abrupta del “apetito de riesgo”. Esta semana las bolsas internacionales retrocedieron con fuerza, con pérdidas pronunciadas en Wall Street y en las tecnológicas. Filippini identifica tres motivos: el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que sorprendió y abrió la posibilidad de que se regule a las empresas de inteligencia artificial, motor del crecimiento del último año; la asunción de un nuevo presidente de la Reserva Federal, y las expectativas de una suba de tasas, que recortaría aún más las perspectivas de crecimiento. Es lo que los especialistas llaman “flight to quality”: el mercado desarma posiciones riesgosas y se refugia en activos seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, que además hoy rinden más.

El mercado le toma el pulso al Gobierno y pregunta por la paridad actual

Los emergentes son los primeros en pagar. Con datos al 18 de noviembre, el riesgo país de Brasil trepó 5,5% en una jornada; el de Colombia, 3,23%; el de México, 2,9%, y el de Chile, 2,7%. La Argentina los superó a todos, con 9,2%. La volatilidad también responde al perfil de quienes operan estos títulos: capitales globales que toman posiciones de corto plazo y entran y salen rápido de los mercados, lo que amplifica los movimientos de las cotizaciones. Castro suma un factor propio: como el país no logró volver a los mercados internacionales, “solo compran nuestros bonos quienes hacen inversiones especulativas, de modo que los precios son más volátiles”.

Más demanda de divisas. El mercado le toma el pulso al Gobierno con una pregunta: ¿se sostiene el esquema con la paridad actual o habrá que devaluar? Como apunta la consultora que dirige Javier Okseniuk, bajo el concepto de “programa financiero” suelen confundirse dos cosas: el cierre de cuentas del Tesoro y el flujo de dólares de toda la economía, pública y privada. Es esta segunda cuenta la que resultará más exigente en 2027.

El salto del riesgo país pone en duda una de las principales fuentes de dólares que Caputo necesita para afrontar la deuda de 2027

Por el lado de la oferta, las emisiones de deuda de empresas y gobiernos locales serán menores en un contexto más volátil; por el de la demanda, en años electorales suele crecer la dolarización de carteras. En 2026 las reservas se apoyaron en un superávit comercial récord, favorecido por precios internacionales en máximos, pero si el conflicto en Medio Oriente desescala, las condiciones podrían cambiar.

Las colocaciones de obligaciones negociables (ON) ya muestran un retroceso: cayeron cerca de 60% en octubre frente a un septiembre excepcional, según PwC. Pesaron factores puntuales —las principales emisoras son petroleras que salieron al mercado cuando subió el crudo y ahora tienen menores necesidades de fondos—, pero para 2027 se espera bastante menos: en Criteria advierten que, con más incertidumbre, las colocaciones podrían estancarse.

Del lado de las personas, las cifras hablan solas: en los primeros nueve meses del año compraron en promedio US$ 3.378 millones por mes en billetes, una suma comparable al superávit comercial de octubre. Para enfrentar esa demanda, el Banco Central compró US$ 16.000 millones en lo que va del año, pero sus reservas “siguen en una posición de extrema debilidad”, según CP Consultora: las netas apenas orillan los US$ 12.140 millones.

La suba del riesgo país también presiona sobre el mercado cambiario, “dependiendo de cuánto se sostenga en el tiempo”, aclara Castro. Si al Tesoro le resulta más caro refinanciar su deuda en dólares, tendrá que comprárselos al Central, con impacto sobre las reservas y el tipo de cambio. Con un año electoral por delante, en la city la pregunta ya no es si habrá tensión cambiaria en 2027, sino cuánto aguantará la paridad actual con reservas frágiles y un mundo que huye del riesgo.

Luis Caputo | Crédito: Cedoc

El bache de Caputo

A mediados de año, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para 2027: un diagrama de los fondos que el Tesoro necesita para pagar capital e intereses de la deuda. En sus cálculos, necesidades y fuentes de financiamiento calzaban a la perfección. Las consultoras coinciden en que presentarlo fue un acierto, porque anticipó la discusión y ayudó a alinear expectativas, aunque los números fueron cuestionados enseguida.

Con supuestos distintos, varias firmas de la city detectaron un faltante en esta suerte de presupuesto financiero del Tesoro: US$ 7.750 millones según Criteria; US$ 17.700 millones según la Fundación Mediterránea-IERAL; US$ 23.300 millones según EcoGo, de Marina Dal Poggetto, y US$ 25.000 millones según LCG. Hay consenso, entonces, en que las cuentas oficiales no cierran, pero también en que el agujero no es alarmante: aun la estimación más exigente “equivale sólo a 4% del PBI, una suma de servicios de deuda totalmente manejable”, sentenciaron en LCG. Para Adcap, el Gobierno podrá cubrirlo con nuevas fuentes de financiamiento. El desafío será conseguir esos fondos a una tasa razonable con el riesgo país por encima de los 1.000.