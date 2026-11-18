El indicador parece haber encontrado un piso en torno a los 850 puntos básicos, después de alcanzar los 939 a principios de este mes y comenzar la semana en 855. Los valores actuales duplican los registrados en julio, cuando el Ministerio de Economía presentó su programa financiero para 2027. La diferencia entre ambos escenarios vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre las posibilidades reales de conseguir el financiamiento previsto para afrontar los compromisos del próximo año.

La persistencia del riesgo país en estos niveles, el índice elaborado por JP Morgan que mide el diferencial de rendimiento entre los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, abre interrogantes sobre cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para cubrir los vencimientos de deuda.

En julio, el Gobierno calculó que durante 2027 deberá afrontar vencimientos de deuda por alrededor de US$24.900 millones, de los cuales US$15.700 millones corresponden a capital y US$9.200 millones a intereses. Según el esquema presentado por Caputo, los intereses se pagarían con el superávit fiscal, mientras que para refinanciar el capital el programa contempla emisiones de bonos en dólares en el mercado local por US$6.000 millones durante 2026 y otros US$5.000 millones en 2027, además de compras de divisas al Banco Central, desembolsos de organismos internacionales y privatizaciones.

Sin embargo, en agosto se interrumpieron las colocaciones del bono AO29, cuando todavía faltaban US$800 millones para completar las emisiones previstas para este año, lo que podría reflejar el aumento de la incertidumbre y la resistencia a aceptar tasas de interés más elevadas. El problema es que el Gobierno prevé volver a depender de esa herramienta durante el año electoral.

En esta línea, un informe elaborado para IAE Business School, la economista Marina Dal Poggetto calculó que las necesidades de divisas del Tesoro y el Banco Central hasta fines de 2027 pasaron de US$9.300 millones a US$23.300 millones. La revisión contempla que el Tesoro podría comenzar el próximo año sin los US$3.700 millones de caja que el programa original proyectaba conservar al cierre de este año y las dificultades para colocar nuevos bonos en el mercado local con las tasas más elevadas.

En ese escenario, la posibilidad de cumplir con el programa financiero dependerá, en buena medida, de que el Gobierno consiga reducir el riesgo país y recuperar el acceso al financiamiento en condiciones más favorables.

MP