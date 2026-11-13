Incertidumbre por el pago de los vencimientos de deuda de 2027: “El panorama es complejo”

El economista, Federico Vaccarezza, evaluó en Canal E la situación económica argentina y advirtió que la estabilidad cambiaria de corto plazo contrasta con las dificultades financieras que podrían aparecer durante 2027.

“Vos mantenés un dólar estable, pero en el largo plazo los mercados a un valor de 830 puntos, todo lo que sea arriba de 600 puntos prácticamente el mercado te está diciendo que sos muy riesgoso como para poder financiarte”, explicó Federico Vaccarezza.

Complicaciones en el financiamiento voluntario

Asimismo, puso el foco en los compromisos de deuda del próximo año y en la capacidad del Gobierno para conseguir financiamiento voluntario. “El panorama es complejo”, resumió, al referirse a los vencimientos estimados en 24.000 millones de dólares entre capital e intereses.

Además, Vaccarezza advirtió sobre la falta de recursos disponibles para afrontar esos compromisos sin refinanciación: “No, hoy no están, porque si hoy tuviésemos que afrontar esos vencimientos sin poder refinanciarnos a nivel internacional en los mercados de deudas, estaríamos en una situación muy compleja”.

A su vez, identificó tres alternativas que podrían permitirle al Gobierno atravesar las obligaciones financieras de 2027: una reducción del riesgo país, un superávit comercial extraordinario o un respaldo financiero de organismos internacionales o del Tesoro estadounidense. “Para el año que viene el Gobierno necesita tres cosas, básicamente como para poder estabilizar la situación”, sostuvo.

Argentina a la espera de un nuevo salvataje de Estados Unidos

Sobre la primera condición, el economista explicó que el riesgo país debería descender por debajo de los 600 puntos para facilitar la colocación de deuda y la refinanciación de los vencimientos. Las otras posibilidades serían conseguir “una super cosecha, un superávit comercial formidable, todavía más grande que el de este año” o recibir “un apoyo del Fondo Monetario o un apoyo del Tesoro de los Estados Unidos muy fuerte”.

En ese escenario, también mencionó la posibilidad de que Scott Bessent vuelva a respaldar financieramente a Argentina. Sin embargo, advirtió que las alternativas no parecen sencillas: “Hoy por hoy se la ve bastante remota cualquiera de los tres factores”.