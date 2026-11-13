El atraso cambiario complica a la industria y las PyMEs: en RDEco debatieron cómo recuperar competitividad

En una charla con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, especialistas económicos debatieron sobre la necesidad de corregir los desequilibrios del tipo de cambio sin poner en riesgo la desaceleración inflacionaria, en un escenario de dificultades para la industria y las pequeñas y medianas empresas.

Federico Glustein sostuvo que el tipo de cambio argentino está apreciado y que esta situación perjudica especialmente a las empresas que buscan exportar y competir con productos extranjeros. Para fundamentar su diagnóstico, señaló que el índice de tipo de cambio real multilateral se ubica entre 81 y 85 puntos y destacó la depreciación del real brasileño.

El atraso cambiario y las dificultades para recuperar la competitividad

“Si vos te apreciaste un 8% en el año y el real, tu principal competidor, se depreció un 11%, claramente estás 20 abajo”, explicó. También advirtió que la inflación acumulada desde el inicio de la gestión superó ampliamente la depreciación cambiaria, mientras persisten restricciones para las empresas.

Según Glustein, una eventual liberación del mercado cambiario podría ubicar el dólar entre $1.700 y $1.750. Sin embargo, aclaró que la solución no necesariamente pasa por una devaluación abrupta, sino por permitir una mayor flexibilidad. “Lo que tiene que hacer la Argentina no es devaluar un 10 o 15% de una, sino que tiene que dejar liberado”, sostuvo.

Por su parte, Nelson Pérez Alonso planteó que el problema exportador argentino no depende exclusivamente del valor del dólar. El titular de Claves recordó que el país tiene alrededor de 8.200 empresas exportadoras y que nunca logró superar las 10.000.

“La gestión de las compañías es un factor que incide mucho más que el tipo de cambio”, afirmó. En ese sentido, reclamó mayor inversión productiva, mejores procesos de gestión y una estrategia sostenida de internacionalización. “Tenemos que enfocarnos en la inversión y en la capacidad de gestión”, remarcó.

Inflación, apertura comercial y el impacto sobre el turismo

Glustein también alertó sobre las consecuencias de un tipo de cambio apreciado para la producción nacional. Mencionó el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo y señaló que “tuvimos un cierre de 33.000 unidades productivas en el país”, muchas vinculadas al mercado interno.

José Donati coincidió en que existe un atraso cambiario y destacó que los precios argentinos resultan elevados en dólares, incluso en alimentos. “En la Argentina los precios son caros en dólares, incluso de productos básicos”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno tiene poco margen para corregir el tipo de cambio porque la inflación todavía no alcanzó los niveles esperados. “Una cosa es que vos tengas el contexto con la inflación cercana a cero, que te puedas permitir jugar con una corrección del tipo de cambio”, explicó.

Para Donati, la política económica enfrenta una disyuntiva compleja: “Uno tiene que corregir el tipo de cambio porque le tenés que devolver algo de competitividad a la economía, pero también tenés que cuidar el bien preciado, que es mantener la inflación”.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias de la depreciación del real brasileño para el turismo argentino. “Una devaluación en Brasil abarata aún más Brasil”, advirtió, y consideró probable que aumenten los viajes de argentinos hacia las playas del país vecino, con consecuencias para el sector turístico local.