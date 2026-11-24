La compañía chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, anunció que hará el trayecto Punta Arenas hasta las Islas Malvinas sin pedir previamente un permiso del Gobierno argentino.

La empresa también informó que, para desarrollar este recorrido, se respaldará en el derecho de paso inocente que reconoce el derecho internacional.

En ese contexto, el canciller argentino, Pablo Quirno, advirtió, en declaraciones televisivas recogidas por la Agencia Noticias Argentinas, que las embarcaciones que se dirigen al archipiélago deben tener autorización de Argentina si atraviesan aguas bajo su jurisdicción.

El titular de la cartera explicó que esta exigencia se basa en la normativa argentina y remarcó que, todos los años, “hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”.

Además, Quirno aclaró que el reclamo no se centra en el tránsito por el estrecho de Magallanes (de soberanía chilena), sino específicamente a los viajes con destino a las islas Malvinas que cruzan mar argentino.





Por su parte, Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island, defendió la postura de su empresa, sosteniendo que existen tratados internacionales que apoyan la navegación; también advirtió que el buque no debería ser detenido al tratarse de un procedimiento contemplado en acuerdos vigentes entre Argentina y Chile.

Cuándo saldrá el buque perteneciente a Easter Island y qué llevará a las islas

La salida del buque de Easter Island ocurriría entre la tercera y la cuarta semana de diciembre de este año, después de que se le realicen tareas de mantenimiento en Asmar Magallanes.

La nave transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.