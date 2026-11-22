La ofensiva diplomática, legal y económica de la Argentina contra la explotación unilateral de hidrocarburos en las Islas Malvinas comenzó a generar consecuencias en la estructura operativa del proyecto Sea Lion. Dos contratistas que participaban del desarrollo petrolero comunicaron que no continuarán con sus tareas ante el riesgo de enfrentar sanciones impulsadas por el Gobierno argentino, mientras que otro proveedor estratégico evalúa retirarse.

La decisión fue reconocida por Rockhopper Exploration, compañía británica con intereses en la cuenca norte de las islas, a partir de las actualizaciones difundidas por su socia y operadora, Navitas Petroleum, en sus estados financieros del tercer trimestre. Según los reportes, ambas empresas contratistas incumplieron sus compromisos y expresaron su decisión de abandonar el proyecto ante las medidas que podría aplicar la Argentina.

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Navitas informó que se encuentra en una etapa avanzada del proceso para reemplazar a los proveedores y que continuará realizando ajustes en el desarrollo de Sea Lion. No obstante, la compañía aseguró que, por el momento, no prevé consecuencias significativas sobre el proyecto ni sobre los plazos previstos para su ejecución.

Las sanciones argentinas y el impacto sobre los proveedores de Sea Lion

El retiro de los contratistas se suma a las dificultades que enfrenta el desarrollo petrolero en el Atlántico Sur por las medidas impulsadas por la Argentina. Las sanciones vigentes contemplan restricciones para operar en el país y posibles consecuencias legales para las compañías involucradas en actividades de explotación de hidrocarburos en las islas bajo licencias que Buenos Aires considera ilegítimas.

La presión también alcanza a la cadena de proveedores y servicios que necesita el proyecto para avanzar. En ese escenario, el astillero de Singapur Seatrium analiza la posibilidad de cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, una unidad fundamental para las operaciones de extracción y almacenamiento de petróleo.

La extracción petrolera en Sea Lion tiene fecha de comienzo para enero de 2027. | Crédito: Cedoc

En paralelo, Navitas confirmó que los trabajos de actualización del sistema operativo OSX2, previsto para su utilización en el Área de Desarrollo Central de Sea Lion, comenzarían el próximo año.

El impacto de la disputa también se reflejó en las cotizaciones bursátiles de las compañías involucradas. Al cierre de la semana, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron un 1,20% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de Navitas Petroleum registraron una caída del 6,59% en Tel Aviv.

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Argentina espera el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar

La estrategia del Gobierno de Javier Milei también se desarrolla en el plano judicial internacional. El próximo 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Sea Lion.

En paralelo, el oficialismo impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca ampliar las herramientas legales disponibles para sancionar a las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en Malvinas y prevenir futuras operaciones de este tipo.

El proyecto Sea Lion enfrenta dificultades para sostener su cadena de proveedores. | Crédito: Imagen Web

El proyecto no logró avanzar esta semana en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Desde el oficialismo atribuyeron el bloqueo parlamentario a sectores de la oposición.

En declaraciones realizadas durante el Marval Legal Forecast 2027, el canciller Pablo Quirno defendió la continuidad de las acciones argentinas y advirtió sobre las consecuencias de la explotación de recursos naturales en el territorio disputado.

“Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, afirmó el funcionario, al ratificar que la estrategia de arbitraje y las acciones internacionales continuarán más allá de la resolución que adopte el tribunal de Hamburgo.

LB/AF