La falta de quórum en el Congreso para avanzar con la Ley de Soberanía Nacional dejó al descubierto una serie de conflictos políticos que exceden la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Los reclamos de distintos bloques provinciales, las diferencias con el Gobierno nacional y las disputas por espacios de representación condicionaron una sesión que el oficialismo consideraba importante.

En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, Claudio Mardones y Ariel Maciel analizaron los motivos detrás del revés parlamentario y advirtieron que los gobernadores comenzaron a mostrar nuevas herramientas de negociación frente a la Casa Rosada. “Se mezclaron muchos componentes, porque en este último intento de sesión se mezcló todo con mucha fuerza”, explicó Mardones.

Los reclamos provinciales que complicaron la sesión

Según el análisis de Mardones, para el Poder Ejecutivo era fundamental conseguir el quórum necesario, no solamente para avanzar con la iniciativa vinculada a la soberanía sobre Malvinas, sino también para tratar otros proyectos de relevancia para el oficialismo, entre ellos la reforma del Banco Central de la República Argentina.

Sin embargo, los legisladores que decidieron no ocupar sus bancas también tenían sus propios motivos para expresar el malestar. Uno de los principales conflictos involucró a Santa Fe y al bloque de Provincias Unidas, que cuestionaron la interpretación sobre las primeras y segundas minorías para cubrir la representación de Diputados en el Consejo de la Magistratura. “El Bloque de Provincias Unidas sostiene que le corresponde un lugar, no le fue concedido”, detalló el periodista.

Otro foco de tensión apareció en Córdoba, donde los diputados vinculados al cordobesismo reclamaron respuestas del Gobierno nacional por los cambios en la ley de biocombustibles, que se encontraban en discusión en el Senado. Esos desacuerdos se acumularon y terminaron afectando una negociación parlamentaria que el oficialismo necesitaba destrabar.

La oposición cuestionó la inclusión de otros temas

Mardones también señaló que varios legisladores estaban dispuestos a acompañar el endurecimiento de las sanciones previsto en la iniciativa, pero cuestionaban que se incorporaran otras cuestiones que, a su entender, no tenían relación directa con ese objetivo.

En ese escenario, la oposición, particularmente Unión por la Patria, concentró sus críticas en Santiago Caputo, a quien consideran una figura central en la estrategia del oficialismo para impulsar otros puntos del proyecto.

El periodista advirtió, además, sobre los tiempos que maneja la discusión por la explotación hidrocarburífera. Según explicó, en la Cámara de Diputados estiman que dentro de 120 días podría comenzar la explotación en el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La falta de definiciones legislativas, sostuvo, abre interrogantes sobre cómo responderá la Argentina ante ese escenario.

Maciel advirtió que los gobernadores negocian desde otra posición

Por su parte, Ariel Maciel amplió el análisis hacia el vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Según explicó, los gobernadores comenzaron a incorporar nuevos elementos a sus negociaciones y ya no concentran sus reclamos exclusivamente en los recursos económicos que puede distribuir el Ejecutivo.

“Hoy los gobernadores empiezan a mostrar otras armas en la discusión y en los consensos. Ya no le piden billetera nada más, ya no dependen”, sostuvo. Y agregó: “El Gobierno había apostado todo a guardar la billetera para llegar al momento de negociar y que los gobernadores tengan cierto poder. Ahora están hablando de poder real”.

Entre los factores que mencionó aparecen las disputas por el Consejo de la Magistratura, la eventual presentación de listas de La Libertad Avanza en las provincias y las definiciones electorales. También planteó interrogantes sobre una posible suspensión de las PASO nacionales y la decisión que podría tomar la provincia de Buenos Aires respecto de sus propias primarias.

La incertidumbre electoral también presiona sobre los dólares

Maciel vinculó ese escenario político con las tensiones económicas que podrían aparecer durante el período preelectoral. En particular, señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá calcular cuántos dólares adicionales necesita para afrontar la demanda de divisas antes de las elecciones y desde cuándo comenzará a manifestarse esa presión.

En ese sentido, reveló que algunas empresas ya empezaron a retirar dólares de la Argentina. “Las empresas empezaron ya a sacar sus dólares”, afirmó, al explicar que la brecha entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial comenzó a ampliarse por la mayor demanda corporativa.

Según su interpretación, las compañías prefieren acceder a un dólar más caro para trasladar sus fondos al exterior antes de que se profundicen las tensiones cambiarias. Así, el traspié legislativo por la Ley de Soberanía quedó enmarcado en un escenario más amplio, atravesado por las negociaciones con los gobernadores, las disputas electorales y la incertidumbre económica.