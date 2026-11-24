El jefe de Gabinete Diego Santilli ratificó en su informe ante el Senado que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) se pronunciará este sábado 28 de noviembre sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La resolución, que se leerá en una sesión pública desde Hamburgo, definirá la aplicación de medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion mientras continúa el proceso arbitral de fondo con el Reino Unido.

Además, confirmó que están en marcha procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona del archipiélago del Atlántico sur que operan sin autorización de la Argentina.

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“El 28 de noviembre tendrá lugar el dictado de la resolución sobre medidas indicadas ut supra. Independientemente de lo que disponga dicha resolución, el arbitraje continuará”, precisó el informe.

La Argentina solicitó al Tribunal que disponga medidas provisionales para impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción realicen nuevas perforaciones o instalen infraestructura destinada a la producción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto petrolero Sea Lion.

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En el informe el Gobierno señaló que, en caso de que las medidas provisionales sean rechazadas, la Argentina podrá volver a solicitarlas ante el tribunal arbitral una vez que este se encuentre constituido.

Además, aclaró que la presentación argentina “no solicita al Tribunal un pronunciamiento acerca de la soberanía sobre las islas” —un tema que está fuera de su jurisdicción—, sino que sostiene que la existencia de esa controversia impide la adopción de medidas unilaterales de explotación hidrocarburífera en las zonas en disputa.

Sobre los procedimientos sancionatorios iniciados por la Cancillería, el informe indicó que estos incluyen “no solo empresas” que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, “sino también sus accionistas y empresas que les han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.

Consultado sobre la iniciativa de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el Ejecutivo no expresó una posición específica y remitió a una respuesta general sobre la política exterior argentina en materia de soberanía.

En ese marco, aseguró que “el Gobierno nacional sostiene de manera firme e irrenunciable el reclamo de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

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El Ejecutivo tampoco precisó cuándo convocará al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558, y se limitó a informar que “se prevé su convocatoria una vez que se cubran las vacantes producidas desde la última reunión”.

En materia de defensa, el Gobierno informó que realiza un seguimiento permanente de la actividad militar británica en el Atlántico Sur, que comprende gestiones de protesta frente a los ejercicios militares y el monitoreo de los movimientos de unidades y material.

Finalmente, el Ministerio de Defensa informó que fueron asignados 45.000 millones de pesos, provenientes del Tesoro Nacional, al proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia.





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