Por la visita de papa León XVI a la Argentina, la tradicional celebración del cumpleaños del rey Carlos III –y de los cien años del nacimiento de la reina Isabel– en la embajada del Reino Unido sufrió una postergación. Finalmente se realizó cinco días después del natalicio del mencionado monarca, es decir el 19 de noviembre.

Sharon Cairns, esposa del embajador David Cairns, en el festejo del cumpleaños de rey Carlos III.

Y casualmente coincidió con el reestreno de Campo Minado, el biodrama teatral de Lola Arias que celebra sus diez años, y que reúne en escena a excombatientes argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas, o del Conflicto del Atlántico Sur como lo llaman todos los diplomáticos del Reino Unido que cumplieron y cumplen funciones en el país.

Peter y Stephanie Lamelas y el anfitrión británico David Cairns, en el cumpleaños del rey Carlos III | Crédito: Marcelo Escayola

Memoria. El tema Malvinas fue la columna vertebral del discurso que dio David Cairns, actual embajador británico. Con un tono simpático y con un texto sin firuletes ni adjetivaciones innecesarias dijo: “El año pasado celebramos doscientos años de relaciones entre nuestros países. Y el año que viene es muy importante porque vamos a conmemorar los cuarenta y cinco años del conflicto entre nuestras naciones. Como embajada británica, como gobierno británico, vamos a conmemorarlo con respeto y sensibilidad trabajando junto con los veteranos y los familiares de los caídos en ambos países para fortalecer y promover la consideración y amistad. Y en ese sentido me gustaría agradecer la Comisión de Familiares de Caídos en Argentinos que están que están aquí hoy”. (N. de la R: son quienes cuidan y mantienen el Cementerio Darwin también llamado Cementerio Argentino).

Ezequiel Hersazage y su jefe Eduardo Elsztain. | Crédito: Marcelo Escayola

Sin gobierno. Aún cuando el gobierno de Javier Milei se muestre o articule un exagerado fervor soberano respecto de la Causa Malvinas, la devoción del presidente por Margaret Tatcher le resta credibilidad casi tanto como la aceptación del pedido del gobierno de Trump de no afectar la actividad de las empresas norteamericanas que participan en negocios e inversiones en las Malvinas con sus pares británicos.

Juan Martín Bulgheroni y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti. | Crédito: Marcelo Escayola

El mismo efecto sucede con la situación de Navitas Petroleum, la compañía israelí que es socia de la británica Rockhopper Exploration en el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.

"Los Martín", Cabrales y Lousteau, en el cumpleaños del rey Carlos III en la embajada de Reino Unido. | Crédito: Marcelo Escayola

Igualmente, en la celebración del cumpleaños del rey Carlos III, no hubo funcionario alguno del gobierno de Milei, sí Diana Mondino, su exministra de relaciones exteriores. Tampoco hubieron figuras de otros partidos políticos, salvo el diputado Martín Lousteau.

Alejandra Mangano y el juez Sebastián Casanello. | Crédito: Marcelo Escayola

Un sutil detalle de que la Causa Malvinas amerita o aconseja a la política local, evitar por ahora reuniones de este tipo. Tampoco dijeron presentes integrantes del Poder Judicial como son los polémicos Julián Ercolini o Daniel Petrone.

Matías Patanian y Carolina Barros. | Crédito: Marcelo Escayola

Sí estuvo otro habitué como el juez Sebastián Casanello. Y hubieron muchos embajadores, y algunos empresarios mileístas como Adrián Werthein y Eduardo Elsztain.

Marcelo Ruiz, ex jefe de gabinete de Mariano Cúneo Libarona y delegado de la SIDE menemista en Londres, y su hija Milagros Ruiz.. | Crédito: Marcelo Escayola

Positivo. “Soy el embajador número cincuenta y seis del Reino Unido en Argentina y voy a continuar trabajando para fortalecer relaciones entre nuestros países. (...) En las relaciones internacionales como en nuestras relaciones personales, hay días buenos y otros no tan buenos. Estoy convencido que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos”, dijo el anfitrión David Cairns para dar idea de cómo planea un 2027 donde los cuarenta y cinco del fin de la guerra de Malvinas marcarán su agenda.

Francisco Okecki y Adrián Werthein. | Crédito: Marcelo Escayola

Para la cabeza de la reina

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 pero este año, junto con el festejo de los 78 años de su sucesor Carlos III, se recuerdan que son los cien años del nacimiento de ella. En el festejo “la presencia de su ausencia” estuvo en un sector que se llamó “Un tocado para la Reina”. Esto es, cabezas de maniquíes decoradas con tocados que son el resultado de una acción que impulsaron la Cámara Argentina de la Moda, la Embajada Británica en Argentina y el British Arts Centre.

Detalles de accesorios creados para la reina Isabel II por creativos argentinos que participaron de un concurso.

El desafío consistió en diseñar una pieza contemporánea –para la cabeza– que podría haber usado la reina Isabel II en una visita imaginaria a la Argentina. Y de esa manera, fantasear con cómo ella podría haber incorporado elementos de la identidad argentina a su famoso estilo. Un reconocido sombrerero, Rafael Peinador, profesor del Kensington & Chelsea College de Londres y miembro del British Hat Guild, fue pieza clave del jurado que eligió a los mejores entre doscientos modelos.