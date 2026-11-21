Es tan importante que Argentina tenga un Van Gogh, un Cézanne, un Renoir...?”, dijo a PERFIL uno de los herederos de la Colección Blaquier Arrieta en las semanas previas a la subasta que se realizó el último miércoles en Sotheby’s Nueva York y en la que doce obras maestras de once artistas impresionistas pasaron a nuevas manos privadas por un total de 411.978.000 de dólares.

El interrogante expresado por el consultado heredero Blaquier no pasaba de ser una mera pregunta que, al parecer, estuvo en la mesa de familia mucho antes de definir la subasta de estos doce cuadro y de la colección de platería francesa y mobiliario europeo que tendrá sede en Sotheby’s Londres en la primera semana de diciembre, con una sopera de plata valuada en seis millones de dólares como lote estrella.

Obras claves. Van Gogh y Cézanne fueron mencionados en el interrogante y,casualmente, las obras de esos dos pintores fueron claves para alcanzar esa cifra millonaria. Castaños en flor (Châtaigniers en fleurs) de Van Gogh, marcó un nuevo récord mundial al venderse en 190.430.000 dólares; y por Arlequín, de Paul Cézanne, se pagaron 111.010.000 dólares. Es decir, sin esos, Sotheby’s no hubiera podido publicitar la subasta como “Legendary”, y la cifra total por los diez cuadros restantes hubiera sido de 110.538.000 dólares.

Impresionistas. A las mencionadas Van Gogh, Cézanne, Renoir, la Colección Blaquier Arrieta subastada incluyó cuadros de Henri de Toulose Lautrec, Claude Monet, Alfred Sisley, André Derain, Maurice de Vlaminick, Edgar Degas, Paul Gauguin, y dos de Camille Pissarro. Por estas firmas y por la calidad de las obras que los Blaquier Arrieta mantuvieron fuera de la vista pública por más de cinco décadas, Simon Shaw, asesor principal de arte impresionista y moderno de Sotheby’s, expresó que “lo que más me llama la atención es que la colección Blaquier- Arrieta no parece una colección privada, parece un Musée d’Orsay en miniatura que abre sus puertas por primera vez”. El mencionado museo de París concentra la mayor colección de artistas impresionistas, su versión en miniatura, hasta que la familia no envío las pinturas a Luxemburgo, estuvieron en el bunker de la familia en Retiro, un edificio donde vivió Nelly Arrieta, y donde cada uno de sus cinco hijos ocupaba un piso respectivamente. En ese petit Musée d’Orsay argentino, estaba esta colección que “desde hace décadas está rodeada de un aura de leyenda: comentada en voz baja y mantenida fuera de la vista del público adquiriendo un estatus casi mítico en el mundo del arte”, escribió en el catálogo Sotheby’s, Philip Book, autor además de El último trofeo: cómo los impresionistas conquistaron el mundo. “Esta es una de las últimas grandes colecciones privadas de arte impresionista y posimpresionista; se formó cuando aún era posible acceder a obras importantes de los grandes maestros”.

Nelly y Carlos Pedro. Carlos Pedro Blaquier murió en marzo de 2023 a los 95 años, habiendo construído un imperio alimenticio –luego diversificado– que como la mayoría en Argentina, tiene capítulos más que polémicos. A los 50 años –”la edad en que los hombres nos volvemos algo locos”, solía decir citándose como ejemplo–, en un ascensor de su empresa conoció a Cristina “la Turca” Khallouf, una joven del norte argentino que iba a una entrevista de trabajo en el 4 piso. Carlos Pedro “se volvió loco”; pateó el tablero y “la turca Khallouf” fue la mujer de su vida, hoy su viuda. Fue un escándalo social con detalles de culebrón de Netflix pero nunca hubo divorcio y, como la empresa, la colección de arte familiar nunca se dividió.

Nelly Arrieta murió en noviembre 2020 a los 85 años. Su rol como mecenas, coleccionista y presidenta de la Asociación de Amigos del Bellas Artes es lo primero que surge cuando se busca su nombre. En ese museo –el más importante de la Argentina– habrá alguna placa que recuerde su valioso aporte expresado no solo en dinero.

“¿Es tan importante que Argentina tenga un Van Gogh, un Cézanne, un Renoir...?”, dijo a PERFIL uno de los herederos Blaquier. Si bien es cierto que hubiera servido para que el Bellas Artes tuviera una sala Nelly Arrieta, quizá ella no lo quería porque nunca dejó por escrito qué hacer con su colección.

Van Gogh, Blaquier, Videla y nazis

Días antes de la subasta, a Castaños en flor, el cuadro récord de Van Gogh, le surgió una demanda: Un editor alemán, Samuel Fischer, compró esa obra en París en 1909 y la vendió en 1936 en Berlín, donde vivía. Sus herederos pidieron retirarla de la subasta argumentando que él se vio obligado a venderla debido a la situación económica y política impuesta por el régimen nazi. Los Blaquier llegaron a un acuerdo privado con esos herederos para que la subasta se realice. Pero ese hecho, en medios extranjeros reflotó relaciones que la familia Blaquier mantuvo con dictadura cívico militar encabezada por de Jorge R.Videla.