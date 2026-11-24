Excombatientes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata realizaron un homenaje a sus compañeros caídos durante la Guerra de Malvinas en el Cementerio de Darwin, donde dejaron una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi como ofrenda.

La prenda es una réplica de la que utilizó el capitán argentino durante el partido contra Inglaterra y fue enviada especialmente por la Selección Argentina. Los integrantes del CECIM la llevaron hasta el cementerio, ubicado en las islas, para rendir tributo a quienes murieron durante el conflicto bélico de 1982.

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A través de un mensaje de agradecimiento, los excombatientes destacaron el gesto de la Selección y mencionaron especialmente a Luis Martín y a los trabajadores de utilería, quienes hicieron posible el envío de la camiseta.

Malvinas CECIM La Plata | Crédito: x CECIM La Plata

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"La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin", expresaron desde la organización al compartir el homenaje.

El gesto unió el reconocimiento a los soldados que perdieron la vida en Malvinas con un símbolo del fútbol argentino, representado en una camiseta utilizada por Messi, el capitán de la Selección y campeón del mundo.

PC