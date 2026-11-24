El papa Francisco aseguró haber visto físicamente al diablo en tres oportunidades a lo largo de su vida. Así lo dejó registrado en su diario personal, un conjunto de apuntes de Jorge Mario Bergoglio que abarca más de tres décadas y que se conocerá públicamente hoy con el lanzamiento de un libro. “Me miró con ojos llameantes”, escribió al recordar uno de esos episodios.

El papa Francisco dejó registradas durante más de tres décadas reflexiones sobre la fe, la culpa, el paso del tiempo y experiencias que interpretó como encuentros con el demonio. La publicación permite conocer una faceta reservada del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años. El libro se lanzará hoy en cinco idiomas y llegará a 94 países.

El diario personal del Papa Francisco reúne reflexiones de Jorge Mario Bergoglio

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presenta y comenta los apuntes reunidos en el libro. Fernández explicó que Francisco le había pedido colaboración para que los escritos contenidos en un cuaderno negro pudieran ser difundidos.

La anotación más detallada sobre las experiencias con un demonio tiene fecha del 24 de enero de 2021. En ella, el entonces pontífice recordó tres momentos en los que estuvo convencido de haber visto físicamente al demonio. El primero habría ocurrido unos 15 años antes, cuando todavía se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires.

“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, escribió sobre aquella experiencia. El fragmento pertenece a una copia anticipada de la edición francesa del libro, publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP.

El segundo episodio, según relató, tuvo lugar en una capilla de las carmelitas. Francisco describió: “Me miró con ojos llameantes”. Luego, agregó que esos ojos le resultaron aún más intensos que los del encuentro anterior.

El tercer hecho habría tenido lugar en Roma, después de un viaje a Chile. Bergoglio escribió que vio a esa presencia y escuchó una voz. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, consignó en sus apuntes. Según el texto, el pontífice sostuvo que logró liberarse de esos encuentros con ayuda de Dios.

El diario también incluye una anotación del 7 de junio de 2018, en la que Francisco relató una visión que habría tenido la noche anterior, mientras se preparaba para dormir. Según escribió, había visto “las puertas del infierno”.

“La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”, dejó escrito. En ese contexto, relató que tomó el rosario como un arma frente al temor que le había provocado aquella visión.

Las notas muestran también a un hombre que que reflezionaba y que consignaba sus propias reacciones ante la vida cotidiana. En uno de los pasajes, recordó haber ignorado a un hombre borracho que le habló en la calle porque quería seguir caminando “en paz y tranquilidad”.

En ese marco, Francisco registró sentimientos de desdén, envidia y orgullo, además de episodios de irritación. El 30 de diciembre de 2022 se definió como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”.

“Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto”, escribió el 15 de enero de 2017.

La misericordia aparece como uno de los temas persistentes de esos cuadernos. En una nota del 5 de enero de 1997, Bergoglio reflexionó sobre sus errores y expresó: “En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”.

Esos escritos comenzaron mucho antes de su elección como jefe de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013. El diario incluye 86 páginas redactadas antes de asumir el pontificado y otras 55 correspondientes a su etapa al frente del Vaticano.

La vejez y la cercanía de la muerte también atraviesan las anotaciones. En 1996, cuando tenía 60 años, Bergoglio escribió sobre su deseo de hacer el bien durante el poco tiempo que creía tener por delante: “¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!”.

Cinco años después, al cumplir 65, volvió sobre esa preocupación y anotó que la edad lo llevaba a pensar en el final y que ya estaba “contando los días”. Esa inquietud continuó durante su pontificado. El 9 de abril de 2016, escribió que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si aquello podía ser una señal de que el tiempo se acababa.

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