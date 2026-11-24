Investigadores del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata detectaron una nueva variante de COVID en Argentina. Se trata del linaje PJ.2.1, una descendiente de Ómicron con mayor capacidad de transmisión.

El virus fue detectado en tres muestras de pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Los tres casos fueron secuenciados y dieron positivo para este linaje.

Científicos de la UNLP | Crédito: UNLP

Los síntomas conocidos son similares a los de otras variantes de Covid y de distintas infecciones respiratorias. Aunque presenta una mayor capacidad de transmisión, hasta el momento no hay evidencias de que provoque cuadros más graves que otras variantes.

Los síntomas de PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

La identificación de PJ.2.1 no significa, por el momento, que exista una amenaza sanitaria de mayor gravedad.

La aparición de nuevas variantes forma parte de la evolución natural del virus, que tiene mutaciones a medida que se replica, aunque su expansión en todo el mundo llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a incluirlo a su lista de variantes bajo vigilancia.

El médico infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi señaló que PJ.2.1 “hace tiempo que circula en Estados Unidos y Europa” y destacó a La Nación que el hallazgo fue posoble gracias al trabajo de la UNLP. Sobre los tres diagnósticos confirmados, dijo: “Yo creo que debe haber más casos”.

PJ.2.1, la nueva variante

PJ.2.1 pertenece a la familia de ómicron y desciende específicamente del linaje JN.1. Como sucedió con otras variantes del coronavirus, presenta modificaciones genéticas que pueden afectar su comportamiento y capacidad de propagación.

Su presencia viene aumentando a nivel mundial, impulsada en gran medida por detecciones en la región de las Américas, particularmente en Canadá y los Estados Unidos. En los últimos días también se registró casos en Brasil.

La Doctora Mariana Viegas, responsable del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular e investigadora de la UNLP y el CONICET explicó que “en el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de COVID”.

| Crédito: Alejandro Adur

Teniendo en cuenta la evidencia disponible, el riesgo adicional para la salud pública que representa PJ.2.1 se evalúa como bajo a nivel mundial.

La evidencia fenotípica disponible indicó que en ensayos de laboratorio, los sueros de personas que recibieron vacunas adaptadas a las variantes LP.8.1 y XFG lograron neutralizar a PJ.2.1.

Científicos de la UNLP | Crédito: UNLP

Además, su impacto sanitario también depende de factores como la inmunidad de la población, la edad de las personas infectadas y la presencia de enfermedades preexistentes. Razón por la cual, los especialistas remarcan la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados.

Científicos de la UNLP | Crédito: UNLP

En ese marco, Pizzi puso especial énfasis en las personas más vulnerables. “Recomendamos que todo paciente frágil, con enfermedades intercurrentes, se vacune”, sostuvo, y extendió esa recomendación a las embarazadas. También sostuvo que la inmunización durante el embarazo permite transferir anticuerpos maternos al bebé y brindarle protección durante sus primeros meses de vida.

El infectólogo Ricardo Teijeiro subrayó que las vacunas mantienen su efectividad frente a estos cambios: “Lo importante es recordar que aquellos que tienen riesgo, los adultos mayores, inmunosuprimidos y embarazadas, deben vacunarse todos los años contra el Covid”. Además, explicó que, a diferencia de otras infecciones respiratorias, el coronavirus puede circular en cualquier momento del año.

RM