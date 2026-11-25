Hay que mantenerse más ordenados macroeconómicamente que nunca", afirmó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en una entrevista en Neura. Horas después de su entrevista con Antonio Laje en A24, se presentó en el programa ArgenDATA. En cuanto a la recesión técnica que mostró el EMAE ayer, dijo que es "historia pasada". "Lo que estamos discutiendo hoy es cuánto vamos a crecer este año”, afirmó. De todos modos, reconoció que la expansión de 2026 será menor a la que proyectaban el mercado y los analistas económicos.

En ese sentido, sostuvo que la recesión técnica se trata de una "discusión más compleja" y citó los tres factores que se utilizan para medirla: duración, profundidad y diversificación. En relación con este último diagnóstico, rechazó que la economía esté atravesando una caída de la magnitud que plantean algunas lecturas y defendió los resultados del plan económico.

Por otra parte, se refirió al deterioro de los bonos en los mercados internacionales y planteó que, frente a un escenario global de mayor incertidumbre, la obligación del Gobierno es ofrecer previsibilidad. “Nuestra obligación es dar la mayor certidumbre posible. A esa certidumbre se la da fundamentalmente con orden macroeconómico”, señaló.

Asimismo, destacó el respaldo del presidente Javier Milei y aseguró que su postura le facilita la gestión: “Me hace infinitamente la vida más fácil”, dijo, al contrastarlo con otros dirigentes políticos y economistas que, según planteó, “flaquean” frente a las dificultades.

En materia laboral, y a contramano de los últimos informes sobre el mercado de trabajo, Caputo sostuvo que el empleo aumentó en 460.000 puestos de trabajo y aseguró que se trata de un indicador que “no crecía desde 2011”. Aclaró, sin embargo, que buena parte de ese incremento corresponde al empleo informal, cuyos salarios registraron una suba del 57%.

Los datos presentados contrastan con la evolución del empleo registrado. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el empleo asalariado formal en el sector privado acumuló en julio 14 meses consecutivos de caída.

También se refirió al precio de las tarifas y aseguró que la mitad del país todavía recibe subsidios de hasta el 70%, a los que definió como “focalizados”. Admitió que los usuarios pagan más por los servicios, pero argumentó que los precios de otros productos, como el arroz, la banana, las camisas, los neumáticos y los electrodomésticos, están en baja. En esa misma línea, apuntó contra la gestión anterior y habló de una “degradación económica, institucional y moral dramática”.

Sobre el escenario actual, defendió el programa económico y reconoció que el proceso de estabilización requiere tiempo. “Toda estabilización lleva tiempo. Hemos logrado cosas que no se habían visto en otros lugares del mundo”, afirmó.

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