La economía de Estados Unidos volvió a mostrar señales de fortaleza y encendió las alarmas en los mercados financieros. El Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa anualizada del 4,3% durante el tercer trimestre, por encima de las estimaciones iniciales, mientras que la inflación medida por el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) llegó al 3,8% interanual en octubre, su nivel más elevado en tres años. La combinación de ambos indicadores reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés en diciembre.

El riesgo país escala a 1.128 puntos y el dólar trepa hasta los $1.630

Los datos publicados este miércoles por el Departamento de Comercio estadounidense reflejaron que la actividad económica mantiene un ritmo de expansión sólido, al mismo tiempo que las presiones inflacionarias siguen lejos del objetivo del 2% que persigue el banco central. El crecimiento del PBI fue revisado al alza desde la estimación preliminar de 3,4% y se convirtió en el más elevado desde el tercer trimestre de 2023.

Uno de los principales motores de la expansión fue el consumo privado, que avanzó a una tasa del 4,2%, frente al 3,8% calculado inicialmente. También se destacó la inversión empresarial, particularmente en equipamiento vinculado al desarrollo de inteligencia artificial.

Sin embargo, el dato que concentró la atención de los inversores fue el comportamiento de los precios. El índice PCE avanzó 0,3% mensual y 3,8% interanual, frente al 3,6% registrado en septiembre. Por su parte, la medición núcleo, que excluye alimentos y energía, también aumentó 0,3% mensual y alcanzó el 3,3% interanual, su mayor registro desde noviembre de 2023.

La persistencia de la inflación representa un desafío para la Fed, que busca evitar que las presiones sobre los precios se consoliden mientras intenta sostener el crecimiento económico. Aunque el alivio en algunos componentes, como los combustibles, moderó parte de las subas, la inflación subyacente todavía muestra resistencia a la baja.

Reserva Federal de Estados Unidos

La Fed vuelve a poner sobre la mesa una suba de tasas

El escenario abrió la puerta a un nuevo endurecimiento de la política monetaria estadounidense. Después de haber elevado las tasas en septiembre al rango objetivo de 3,75% al 4,00% anual, y mantenerlas sin cambios en octubre, la Fed enfrenta ahora un panorama en el que la actividad económica continúa expandiéndose y la inflación vuelve a ganar terreno.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está prevista para el 8 y 9 de diciembre. En ese contexto, los mercados comenzaron a incorporar una suba de 25 puntos básicos, con la posibilidad de que el ciclo de ajustes continúe durante los primeros meses de 2027.

Incluso, el miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, manifestó que podría respaldar un incremento de mayor magnitud, de 50 puntos básicos, para moderar las presiones inflacionarias.

Un escenario de tasas más altas en Estados Unidos modifica las condiciones financieras internacionales. Los activos del Tesoro norteamericano ofrecen una referencia de rendimiento para los inversores de todo el mundo. Cuando aumenta la rentabilidad que pueden obtener con instrumentos considerados de menor riesgo, los mercados emergentes deben ofrecer retornos más elevados para seguir resultando atractivos.

A su vez, un endurecimiento monetario puede fortalecer al dólar frente a otras monedas y favorecer una mayor búsqueda de activos de refugio. Esto suele reducir la disponibilidad de capital para economías emergentes y aumentar la volatilidad en sus mercados financieros.

El impacto sobre la Argentina: más presión sobre los bonos y el riesgo país

Para la Argentina, la posibilidad de que la Fed vuelva a subir las tasas representa un factor de riesgo adicional en un momento de fragilidad financiera. El encarecimiento del financiamiento internacional y una eventual salida de capitales de mercados emergentes podrían complicar los esfuerzos del Gobierno para recuperar el acceso al crédito voluntario.

Uno de los canales más directos sería el mercado de deuda soberana. Si los títulos del Tesoro estadounidense ofrecen mejores rendimientos, los inversores pueden exigir tasas más elevadas para mantener posiciones en bonos argentinos. Eso presiona sobre sus cotizaciones, incrementa el costo de financiamiento y puede dificultar una futura colocación de deuda en los mercados internacionales.

En 2027, el Gobierno deberá hacer frente a vencimientos en dólares por más de US $22.000 millones.

El analista financiero Franco Marín, menciona ante la consulta de Perfil: "Para la Argentina, un escenario de tasas internacionales más altas se traduce en un encarecimiento directo del costo del crédito externo, que repercute sobre el riesgo país. No obstante, como quedó en evidencia en las últimas ruedas, la ampliación del spread soberano local hoy responde en mayor medida a factores domésticos e incertidumbre política que al viento de frente internacional".

La señal llega en un momento particularmente delicado. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos y la deuda argentina enfrenta una creciente presión por las necesidades de financiamiento de los próximos meses. A las condiciones externas se suman factores domésticos, como las dudas sobre la acumulación de reservas, la disponibilidad de divisas y la capacidad del Tesoro para afrontar los compromisos en moneda extranjera.

En 2027, el Gobierno deberá hacer frente a vencimientos en dólares por más de US$ 22.000 millones. Entre los compromisos más relevantes aparecen los pagos a bonistas por US$ 4.400 millones en enero y otros US$ 5.400 millones en julio, además de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.

En ese sentido, un eventual endurecimiento de las condiciones financieras globales podría elevar el costo de conseguir los dólares necesarios para afrontar esos vencimientos y dificultar una estrategia de refinanciamiento mediante emisiones de deuda.

El frente cambiario tampoco quedaría al margen. Un dólar internacional más fuerte y una mayor aversión al riesgo podrían incentivar la dolarización de carteras y reducir el atractivo de las inversiones en pesos, con posibles consecuencias sobre la demanda de divisas y los dólares financieros. De todos modos, la evolución del tipo de cambio argentino también dependerá de factores locales, como la política cambiaria, las reservas del Banco Central y las expectativas sobre la economía.

FN