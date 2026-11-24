El Gobierno de Estados Unidos estaría preparando una nueva batería de aranceles a las importaciones a una amplia gama de productos, luego de una investigación sobre el exceso de capacidad industrial.

La administración de Donald Trump está a punto de publicar los resultados de una investigación destinada a contrarrestar el supuesto exceso de capacidad industrial en 16 de los principales socios comerciales de Estados Unidos, según fuentes consultadas por Reuters.

Los resultados de esa investitación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, podrían darse a conocer este mismo martes o miércoles, señalaron dichas fuentes. A partir de ellos, se aguarda que Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) proponga nuevos aranceles que se sumarían a los ya impuestos durante el segundo mandato de Trump.

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La USTR ha estado investigando la capacidad industrial en la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos: China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, México, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Suiza, Noruega, Singapur, Bangladesh y Camboya.

Algunos de los aranceles por anunciarse reemplazarían a los de alcance global anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero pasado. Las medidas arancelarias de la administración han contribuido, en cierta medida, al aumento de los precios de los bienes de consumo en Estados Unidos. Según una encuesta de opinión de Reuters/Ipsos, realizada tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre, reveló que el 62% de los encuestados apoyaría la derogación de dichos aranceles.

La USTR inició la investigación sobre el exceso de capacidad industrial en marzo, junto con otra independiente centrada en la aplicación débil o laxa de las leyes contra el trabajo forzoso en 59 países y la Unión Europea. En julio, la administración Trump impuso aranceles de importación de entre el 10% y el 12,5% a productos procedentes de esos 60 socios comerciales.

Según las fuentes, aún no está claro qué tasas arancelarias se aplicarán a las importaciones ni qué exenciones podrían concederse. La administración Trump ha señalado a China como la principal fuente de exceso de capacidad industrial, lo que, según afirma, está inundando los mercados globales con acero, aluminio, vehículos eléctricos, electrodomésticos, productos solares y otros bienes. China ha rechazado estas acusaciones, argumentando que sus exportaciones reflejan ventajas competitivas.

La investigación se centra, en parte, en las inversiones chinas en países del sudeste asiático —como Vietnam, Indonesia y Camboya— destinadas a fabricar bienes para el mercado estadounidense y, de este modo, eludir los aranceles.

Aranceles y China

En el marco de una tregua comercial entre Estados Unidos y China, que expira el 10 de enero, la administración Trump ha fijado un tope del 20% a los aranceles sobre los productos chinos, sumándose a los gravámenes de aproximadamente el 25% impuestos durante el primer mandato de Trump. Estados Unidos ya ha aplicado un arancel del 12,5% —relacionado con el trabajo forzoso— a todas las importaciones chinas, por lo que solo resta un 7,5 % para alcanzar dicho tope del 20%.

Según una de las fuentes de Reuters, es probable que este límite del 20% se mantenga siempre y cuando se prorrogue la tregua comercial. Si esta expira, el arancel vinculado al exceso de capacidad aumentaría, lo que serviría de incentivo para que Pekín busque su prórroga.

Asimismo, Estados Unidos y China trabajan en la reducción de aranceles sobre importaciones no estratégicas por valor de 30.000 millones de dólares por ambas partes, mediante un proceso denominado «Junta de Comercio» (Board of Trade).

LM