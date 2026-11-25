El riesgo país argentino vuelve a subir este miércoles 25 de noviembre y alcanza los 1.128 puntos básicos. Es el nivel más alto en 14 meses y supera el máximo que el indicador había alcanzado ayer, en una nueva jornada de caída para los bonos soberanos en dólares.

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El martes, el índice de JP Morgan había terminado la rueda en 1.096 puntos, con una suba de 5,9% en el día, según datos de Rava Bursátil. Frente a ese cierre, el salto de hoy es de 3,9%.

Desde enero, el riesgo país acumula un alza del 98,6% y, en lo que va de noviembre, del 44,1%. El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y las tensiones en el ámbito local. Esta semana, el Tesoro enfrenta vencimientos por más de $25 billones.

"El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana", señaló la consultora CEPEC. A ese escenario se suman la fortaleza global del dólar y la depreciación de las monedas de la región, como el real brasileño.

En el frente local, los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que el INDEC publicó ayer, son otra clave para entender la caída de los bonos, al anticipar que la economía entró en recesión técnica.

Fuerte caída de la bolsa

El MSCI Merval cae 2,2% a 79.447 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Metrogas (-5,1%), Banco BBVA (-3,4%), y Central Puerto (-2,7%). Dentro de los ADRs también se evidencian mayoría de bajas, las centrales: YPF (-4,4%), Cresud (-4,1%), y Grupo Financiero Galicia (-3,6%).

Los bonos Globales, que cotizan en dólares y están emitidos bajo legislación extranjera, registran una caída promedio de 1,3% durante las primeras operaciones de este miércoles en Wall Street. Algunos títulos acumulan pérdidas cercanas al 10% en noviembre, como ocurre con el Global 2041 (GD41).

El dólar, en máximos nominales

El dólar oficial minorista cotiza a $1.580 para la compra y a $1.630 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.633,07 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cotiza a $1.593 para la venta. Los contratos de futuros anotan incrementos de hasta el 0,9% para los tramos de 2026. La city estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.609,5 para fines de noviembre y en torno a $1.645 en diciembre.

Entre los paralelos, el MEP cae a los $1.665,62, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.767,42. En tanto, el dólar blue escala $40 a $1.740 para la venta.

Dólar

Las bolsas del mundo

Las bolsas mundiales se desploman este miércoles, empujadas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de EEUU y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico, mientras que el dólar se fortaleció a la espera de los datos de inflación de EEUU, que podrían dar paso a un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 2,5%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 3,7%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,6% a la baja.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que sirve de referencia, bajó 1,5 puntos básicos, hasta situarse en el 4,823%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,48%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,19% y el CAC francés sube 0,60%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,01%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,14%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 2,03%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,16% y el Nikkei 225 japonés bajó 2,78%.

El crudo Brent sube 1,24% hasta US$ 89,88 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI aumenta 1,54%, hasta los US$ 83,31 el barril.

CE