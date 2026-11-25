El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el riesgo de que la reciente suba del dólar provoque una aceleración de la inflación, relativizó la entrada de la Argentina en una recesión técnica y defendió el desempeño de la actividad económica. Durante una entrevista con Antonio Laje en A24, el funcionario sostuvo que el equilibrio fiscal y la política monetaria redujeron el traslado de los movimientos cambiarios a los precios. “No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa”, afirmó.

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Al analizar la situación argentina, Caputo sostuvo que la recesión técnica se trata de “una mera definición casi diría arbitraria”, que no refleja necesariamente la profundidad de la caída económica. En ese sentido, destacó que en Estados Unidos se tienen en cuenta tres factores: la magnitud de la contracción, su duración y la diversidad de sectores afectados.

El Jefe del Palacio de Hacienda remarcó que la actividad económica recuperó un 1,5% entre agosto y septiembre, con subas del 0,4% y del 1,1%, respectivamente. Además, consideró que la caída registrada en julio fue un dato fuera de lo común y la atribuyó a tres factores puntuales: el aumento del gas, las lluvias y el Mundial.

Luis Caputo | Crédito: Captura Web

De cara al último trimestre del año, el titular del Palacio de Hacienda destacó que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9%, aunque advirtió que las intensas lluvias de octubre podrían incidir en los próximos resultados de la actividad económica.

“Lo importante, Antonio, es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace tres años, hasta hace cuatro años, discutíamos que había que salir corriendo”, sostuvo Caputo, al defender el cambio en el eje de las discusiones económicas respecto de los años anteriores.

Caputo defendió el modelo económico y pidió un cambio de mentalidad a los empresarios

Sobre las diferencias en el desempeño de los sectores económicos, Caputo defendió el impulso que el Gobierno le dio a las actividades con ventajas comparativas, al considerar que permitieron superar la restricción externa, salir del cepo y darle previsibilidad a la economía. Sin embargo, sostuvo que empresarios y comerciantes deben adaptarse al nuevo modelo económico, ya que “la inestabilidad se había convertido en un negocio también”. En ese sentido, destacó la necesidad de invertir en lugar de acumular stock a la espera de una aceleración inflacionaria.

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El ministro también rechazó que exista una caída generalizada del consumo y aseguró que creció un 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2026. Además, destacó la creación de 465.000 puestos de trabajo informales y una recuperación real de los salarios informales del 53% y de los formales del 11%. “Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado, pero hemos crecido”, afirmó, y ratificó que el Gobierno debe continuar bajando impuestos, desregulando la economía, reduciendo el costo financiero e invirtiendo en infraestructura.

Caputo explicó la suba del dólar y defendió la evolución del consumo

Ante las diferencias entre los indicadores económicos y la percepción de los consumidores, Caputo reconoció que hay sectores de la población que están mejor y otros que están peor, pero insistió en que su función es analizar el desempeño de la economía en su conjunto. “Yo me tengo que guiar por los datos y los datos son contundentemente mejores”, afirmó al comparar la situación actual con la de 2023.

Respecto de la reciente suba del dólar, el ministro la atribuyó a una crisis financiera internacional que provocó una depreciación de las monedas emergentes. Además, descartó que el movimiento cambiario genere una fuerte aceleración de los precios, al considerar que el equilibrio fiscal y la política monetaria redujeron el traslado del dólar a la inflación. En ese sentido, aseguró que la inflación núcleo se encuentra en niveles del 20% anual.

Luis Caputo | Crédito: NA

Por otro lado, Caputo defendió la recomposición de los precios relativos y la focalización de los subsidios energéticos, al señalar que el 50% de la población continúa recibiendo bonificaciones de entre el 60% y el 75%. El ministro reconoció que los hogares pagan más por los servicios, pero sostuvo que otros bienes registraron importantes reducciones de precios en términos reales. Como ejemplo, aseguró que un neumático cuesta el 25% de lo que costaba hace tres años, en términos reales.

Caputo reconoció que el impacto del shock externo fue más fuerte de lo previsto y responsabilizó a la oposición por generar incertidumbre económica. Si bien admitió que la ampliación de la brecha cambiaria del 4% o 5% a casi el 12% podría reflejar una mayor especulación, descartó que alcance los niveles de octubre de 2025. Además, destacó que el Gobierno compró u$s16.500 millones, un 65% más de lo comprometido con el FMI, como medida preventiva ante eventuales escenarios adversos.

En cuanto a la política cambiaria, el ministro explicó que el Banco Central aprovecha los mayores flujos de dólares provenientes de las exportaciones para acumular reservas, aunque puede volcar parte o la totalidad de esas divisas al mercado ante movimientos bruscos del tipo de cambio. “La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente”, sostuvo.

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Caputo apuntó contra los bancos y defendió las medidas para las PyMEs

El ministro también cuestionó el elevado costo del financiamiento para las PyMEs y los particulares. En ese sentido, defendió las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y aseguró que permitirán reducir el costo financiero en casi 40 puntos porcentuales.

Caputo explicó que durante años los bancos destinaron los depósitos de sus clientes a financiar al Estado en lugar de otorgar préstamos al sector privado. Según el funcionario, con el cambio de modelo económico el crédito se multiplicó por más de dos, pero el aumento de la morosidad y la incertidumbre electoral llevaron a las entidades financieras a moderar el otorgamiento de préstamos.

“A mí no me encanta”, reconoció Caputo sobre los planes de facilidades de pago de ARCA, al sostener que los bancos deberían financiar y el organismo tributario recaudar. En ese contexto, defendió la decisión de colocar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en depósitos a cinco años para impulsar el crédito hipotecario y contribuir a la reactivación de la economía.

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Por último, Caputo relativizó el impacto de la suba del riesgo país y sostuvo que, a diferencia de otros momentos de la Argentina, el equilibrio fiscal permite evitar la necesidad de salir al mercado a convalidar tasas de interés elevadas. “El programa financiero está completamente cerrado”, aseguró en referencia a 2026 y 2027. El ministro atribuyó el incremento del indicador a la incertidumbre internacional y al riesgo político local, y se mostró optimista respecto del futuro de la economía argentina, al considerar que, si se mantiene el rumbo actual, el país podría alcanzar tasas de crecimiento de entre el 5% y el 8%.

GZ