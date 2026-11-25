El Indec confirmó este martes que la economía entró en recesión, en una rueda caliente en la que el dólar trepó a $1.610 y el riesgo país tocó los 1.100 puntos básicos. Mientras puertas adentro ya advierten que las intervenciones públicas de Javier Milei y Luis Caputo no logran calmar a los mercados, en la City detectaron movimientos que alimentan las sospechas de un operativo contención para frenar la brecha cambiaria antes de que golpee a la economía real.

En las mesas de dinero, el foco de la rueda estuvo puesto en el fuerte volumen operado en el contrato de futuros de diciembre de 2026 en Rofex, el más demandado del día, que cerró en $1.633 tras avanzar $10. Operadores bursátiles señalaron que la magnitud de las órdenes correspondió a un jugador mayorista, lo que alimentó las versiones sobre una eventual intervención oficial para fijar un techo a las expectativas de devaluación, luego de que hasta octubre la participación del Banco Central en ese segmento se mantuviera en cero.

En paralelo, la plaza de bonos dólar linked —que ya había mostrado un volumen elevado el viernes— volvió a registrar una demanda intensa, concentrada en el tramo corto con el título D15E7 (vencimiento en enero) y subas de hasta 1,5% en los papeles más largos a 2028. Detrás de esa dinámica confluyeron el desarme de posiciones de carry trade de inversores que ya capturaron tasa en pesos y las restricciones que enfrentan las empresas para acceder directamente al mercado de cambios.

Sin embargo, en la City también señalan que este martes fue el fixing del dólar linked. Pedro Siaba Serrate, director de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), explicó que la búsqueda de cobertura ya estaba instalada antes del último salto cambiario: "El apetito por cobertura ya estaba bastante presente en noviembre desde antes de que se disparara la brecha. La presión del tipo de cambio lo profundizó". Según detalló, quienes mantienen títulos ajustados por inflación (CER) con vencimiento el próximo año no necesitan vender el bono para pasarse a un dólar linked, sino que pueden comprar el futuro en Rofex para armar un instrumento sintético.

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Ahora bien, la brecha cambiaria saltó a 12,4% este martes y empieza a ser, para los mercados, un tema que puede derivar en mayores problemas. “Si la brecha afecta el proceso decisorio de los agentes económicos (en especial, las decisiones de Comex) pasa a ser una contingencia más desafiante”, planteó Siaba Serrate.

La lectura oficial sobre la actividad y el límite político

Frente a la confirmación estadística de la recesión, fuentes oficiales consultadas por PERFIL buscaron relativizar el retroceso y aseguraron que los movimientos de los dos trimestres anteriores respondieron a factores temporarios que no estarán presentes en el cierre del año. Según la visión del equipo económico, en el segundo trimestre pesó la reversión de la cosecha récord y en el tercero incidieron cuestiones climáticas durante julio y agosto.

En los despachos oficiales sostienen que la tensión actual responde al frente externo y remarcan que los indicadores de alta frecuencia de octubre ya exhiben cambios de tendencia que esperan convalidar en el cuarto trimestre.

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El nerviosismo expuso además un límite político que ya se percibe puertas adentro. Fuentes del Gobierno reconocieron que las intervenciones públicas del Presidente y del ministro Caputo no están surtiendo el efecto buscado sobre variables sensibles como el dólar y el riesgo país. La estrategia de la semana pasada había apuntado a remarcar que no existe un “escenario en el que el Presidente no vaya a reelegir” el próximo año, con el objetivo de volver a convencer a los mercados de que las chances de continuidad de La Libertad Avanza se mantienen, tal como cuando meses atrás el precio de los bonos mostraba una probabilidad implícita del 80%, frente a un nivel actual por debajo del 50%, según leen analistas financieros.

El costo de la estrategia y el frente de la deuda

La oferta de cobertura cambiaria para contener al dólar ya acumula un volumen elevado. Según estimaciones de PPI, el Gobierno lleva utilizados más de USD 13.700 millones en la venta de títulos dólar linked. Consultado sobre si el oficialismo puede sostener esta estrategia hasta fin de año, Siaba Serrate respondió que hay margen, pero advirtió sobre el impacto de la brecha en el funcionamiento cotidiano de las empresas. "Lo relevante es que bajo este contexto de presión global —con el dólar en su nivel más fuerte en los últimos 20 meses y un real brasileño que, a pesar de la recuperación de hoy, todavía se mantiene volátil y débil— y controles de capitales, la brecha cambiaria se incrementó”, señaló.

La debilidad también se reflejó en la curva de bonos soberanos, que volvió a operar bajo presión vendedora. Para el economista Sebastián Menescaldi, el retroceso responde en primer término a un sell-off global que golpea a todos los mercados emergentes, pero se potencia por dos factores locales: las dudas sobre el programa financiero de 2027 y el calendario político.

Menescaldi señaló que el mercado comenzó a incorporar en sus valuaciones que la reelección de Milei no está asegurada, al tiempo que advierte que el esquema para cubrir los vencimientos de deuda del año próximo todavía no está cerrado. "No tenés ningún catalizador que te diga que esto podría revertirse o que van a pagar la deuda sí o sí", afirmó. En su análisis, los bonos podrían repuntar si existiera un candidato opositor que garantizara el pago de los compromisos financieros al igual que el oficialismo. "El problema es que hoy por hoy no tenés candidato, con lo cual no tenés quién te diga qué es lo que va a hacer. Hasta la elección del año que viene, sea la primera o la segunda vuelta, no tenés un gran catalizador. Entonces todos están buscando vender ahora", concluyó Menescaldi.