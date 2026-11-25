El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este martes el crecimiento mensual del 1,1% que registró la actividad económica en septiembre según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en una jornada marcada por la aclaración oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sostuvo que no es su función determinar si la economía argentina atraviesa una recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos en baja.

Luis Caputo | Crédito: Agencia NA

A través de su cuenta en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda resaltó los números difundidos por el organismo oficial y subrayó que el indicador “acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025”. Además, Luis Caputo puso el foco en la tendencia-ciclo del EMAE, señalando que, si bien el indicador se mantuvo sin cambios respecto de agosto, “se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023”.

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En contrapartida, los datos oficiales reflejaron que la mejora mensual de septiembre no logró revertir el desempeño negativo del bloque trimestral, ya que la actividad se ubicó 1,2% por debajo del registro de septiembre de 2025. Debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) había caído 0,6% entre abril y junio, y el período julio-septiembre cerró por debajo del trimestre previo, se configuraron las condiciones habitualmente asociadas en el debate público con una recesión técnica.

Frente a la repercusión de estas cifras, el Indec emitió una postura institucional para delimitar su rol técnico. “Ante la cantidad de consultas recibidas, el Indec aclara que no es función de este Instituto determinar si la economía se encuentra en recesión”, comunicó la entidad, advirtiendo además que dicho diagnóstico “requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador”, por lo que la variación del PIB por sí sola resulta insuficiente.

En el desglose sectorial del informe de septiembre se evidenció una fuerte disparidad interna, dado que solo cinco de las 15 ramas relevadas crecieron en la comparación interanual, mientras que las diez restantes sufrieron retrocesos. Asimismo, los registros del Indec precisaron que la tendencia-ciclo acumula ocho meses consecutivos sin variación, con una tasa de crecimiento mensual del 0% desde febrero.

Por su parte, Caputo también destacó las correcciones estadísticas aplicadas hacia atrás en la serie desestacionalizada, explicando que “las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente”. Según indicó el funcionario, estos ajustes permitieron que “el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”.

La confirmación formal sobre el desempeño del tercer trimestre llegará recién el próximo 16 de diciembre, fecha en la que el Indec difundirá el dato oficial del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al período julio-septiembre, donde solo una revisión estadística de gran magnitud podría modificar el actual escenario trimestral.

El ejemplo de Estados Unidos que citó el Indec para explicar cómo se define una recesión

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) explicó este martes que el diagnóstico formal de una recesión requiere evaluar múltiples variables económicas y citó el modelo de Estados Unidos, donde esa tarea recae sobre el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), con el objetivo de diferenciar los parámetros técnicos internacionales de las definiciones que circulan en la discusión pública local.

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Según precisó el organismo oficial, el NBER es “una organización privada sin fines de lucro” cuyas determinaciones se adoptan como referencia oficial en territorio estadounidense. Para establecer con precisión cuándo comienza y cuándo termina un ciclo recesivo, este comité analiza un conjunto de indicadores que exceden al Producto Interno Bruto (PIB), incorporando también la evolución del empleo y el ingreso personal real excluidas las transferencias del Estado.

Dentro de ese esquema metodológico, el Indec detalló que la entidad norteamericana evalúa el comportamiento de la economía a partir de tres dimensiones centrales. La primera es la profundidad, destinada a medir cuánto cayó el nivel de actividad; la segunda es la duración, que cuantifica cuánto tiempo se extendió el retroceso; y la tercera es la difusión, mediante la cual se determina si la retracción alcanzó a numerosos sectores productivos o si afectó únicamente a algunos rubros puntuales.

En contraposición con ese abordaje integral, el instituto estadístico argentino marcó distancia respecto de los conceptos simplificados que predominan en la agenda mediática y política. “En el debate público, en cambio, suele denominarse ‘recesión técnica’ a la caída del PIB desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos”, indicó la entidad en su aclaración institucional.

Por último, el Indec recordó que la información oficial correspondiente al desempeño del tercer trimestre de 2026 recién se dará a conocer el próximo 16 de diciembre, fecha en la que el organismo difundirá el Informe de avance del nivel de actividad.

Por qué el Indec pide mirar más de una serie y cómo impactó la caída sectorial en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) recomendó este martes analizar en conjunto la serie original, la desestacionalizada y la de tendencia-ciclo debido a la alta volatilidad de la economía local, en una jornada en la que los datos de septiembre confirmaron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba mensual del 1,1% frente a agosto pero retrocedió 1,2% interanual, consolidando dos trimestres consecutivos en baja que ubican al país en recesión técnica.

A través de su aclaración metodológica, el organismo oficial advirtió sobre los límites que presenta la medición desestacionalizada en el caso argentino, explicando que este indicador “contiene la tendencia-ciclo y el componente irregular, que incluye los valores atípicos (outliers) y la volatilidad propia de la serie”. Según detalló la entidad, mientras que en Estados Unidos y en Europa “la volatilidad del PIB suele ser baja y los valores atípicos son poco frecuentes”, lo que permite “una lectura más limpia”, en la Argentina “esto no ocurre”, motivo por el cual sugirió evaluar las tres mediciones que se publican trimestralmente en el Informe de avance del nivel de actividad.

En cuanto al desempeño concreto de septiembre, el informe oficial precisó que, pese al repunte mensual desestacionalizado y a que en los primeros nueve meses del año se acumuló una mejora del 1%, el balance interanual reflejó un fuerte deterioro interno, dado que diez de las 15 actividades relevadas mostraron resultados negativos frente al mismo mes de 2025. La contracción más pronunciada correspondió a la pesca, con un derrumbe del 48,6%, seguida por la intermediación financiera (-11,5%) y la industria manufacturera (-1,8%), rubros que en conjunto descontaron 1,1 puntos porcentuales al resultado anual del indicador.

Como contrapartida, solo cinco sectores lograron exhibir números positivos en la comparación interanual, encabezados por explotación de minas y canteras, que creció un 11,1%. A ese rubro le siguieron electricidad, gas y agua, con una expansión del 4%, y la construcción, que avanzó 3,5%, aportando entre los tres 0,6 puntos porcentuales a la medición general.

Más allá del rebote puntual del noveno mes, el cierre estadístico ratificó la contracción del tercer trimestre sobre las series corregidas por estacionalidad, configurando el escenario de recesión técnica definido por dos caídas trimestrales consecutivas. “En la actividad se recuperó en septiembre (+1,1%) pero cayó 1,2% interanual, en sintonía con lo esperado. Se corrigieron al alza los datos de junio, julio y agosto, pero no se evitó la recesión”, analizó Gonzalo Carreras, economista de la consultora Equilibra.

Finalmente, Carreras puntualizó que el retroceso trimestral estuvo traccionado tanto por una menor producción primaria (-6%) como por la caída de los rubros no primarios (-1,3%). “Entre los primeros, agro y pesca cayeron arriba de dos dígitos trimestral. Entre los segundos, los que más cayeron en el trimestre fueron comercio (-4,5%), intermediación financiera (-3,3%), construcción (-2,1%), transporte (-1,9%) y recién después la industria (-1,1%)”, aseveró el especialista.