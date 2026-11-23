Carlos Maslatón volvió a generar repercusiones en las redes sociales con dos publicaciones en las que lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó el debate por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En el primero de sus mensajes, el abogado se dirigió a la oposición y le pidió que no reclame la salida del funcionario del Gobierno de Javier Milei. “No dejen que se vaya. Es lo que él busca”, escribió al comienzo de su publicación.
A continuación, lanzó una serie de acusaciones contra el titular del Palacio de Hacienda y lo calificó como “el máximo corrupto que jamás haya pasado por el Estado argentino”. Además, sostuvo que toda su política económica “está diseñada para robar” y cuestionó sus operaciones financieras, al considerar que no hay “nada inocente ni de buena fe” en ellas.
En la misma línea, comparó su desempeño con el de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la última dictadura militar, y afirmó que Caputo debería permanecer en su puesto hasta el final del mandato presidencial “Debe quedar en el cargo hasta el 10/12/2027 y morir con Milei en las urnas. La renuncia es su salvación. Luis Caputo se llama”, concluyó Maslatón.
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La polémica comparación de Maslatón por el homenaje a Mario Santucho
En otro posteo, el analista financiero se refirió a la controversia por el proyecto de homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cuestionó la iniciativa con una comparación que incluyó al líder nazi Adolf Hitler y a Yahya Sinwar, exjefe de Hamas.
“Métanle de paso una estatua a Hitler, en Sociales de la UBA, sí. El nacionalsocialismo no tiene diferencias con el trotskysmo del ERP”, escribió.
Luego, amplió su crítica y planteó que también deberían colocar una estatua de Sinwar, a quien calificó como “el máximo jefe terrorista de Hamas” y responsabilizó por el mayor exterminio de judíos desde 1945.
CS