Carlos Maslatón volvió a generar repercusiones en las redes sociales con dos publicaciones en las que lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó el debate por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el primero de sus mensajes, el abogado se dirigió a la oposición y le pidió que no reclame la salida del funcionario del Gobierno de Javier Milei. “No dejen que se vaya. Es lo que él busca”, escribió al comienzo de su publicación.

A continuación, lanzó una serie de acusaciones contra el titular del Palacio de Hacienda y lo calificó como “el máximo corrupto que jamás haya pasado por el Estado argentino”. Además, sostuvo que toda su política económica “está diseñada para robar” y cuestionó sus operaciones financieras, al considerar que no hay “nada inocente ni de buena fe” en ellas.

x Carlos Maslatón | Crédito: x Carlos Maslatón

En la misma línea, comparó su desempeño con el de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la última dictadura militar, y afirmó que Caputo debería permanecer en su puesto hasta el final del mandato presidencial “Debe quedar en el cargo hasta el 10/12/2027 y morir con Milei en las urnas. La renuncia es su salvación. Luis Caputo se llama”, concluyó Maslatón.

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La polémica comparación de Maslatón por el homenaje a Mario Santucho

En otro posteo, el analista financiero se refirió a la controversia por el proyecto de homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cuestionó la iniciativa con una comparación que incluyó al líder nazi Adolf Hitler y a Yahya Sinwar, exjefe de Hamas.

“Métanle de paso una estatua a Hitler, en Sociales de la UBA, sí. El nacionalsocialismo no tiene diferencias con el trotskysmo del ERP”, escribió.

x Carlos Maslatón | Crédito: x Carlos Maslatón

Luego, amplió su crítica y planteó que también deberían colocar una estatua de Sinwar, a quien calificó como “el máximo jefe terrorista de Hamas” y responsabilizó por el mayor exterminio de judíos desde 1945.

CS