La diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Carlos Maslatón protagonizaron un cruce en redes sociales a raíz del pedido de juicio político que la legisladora presentó contra el ministro de Economía, Luis Caputo. El intercambio giró en torno a la continuidad del funcionario en el cargo y a las consecuencias económicas y sociales de mantenerlo al frente de la cartera hasta el final del mandato presidencial.

El conflicto comenzó cuando Pagano anunció, a través de su cuenta de X, que había presentado un pedido de juicio político contra Caputo por presunto mal desempeño de sus funciones. En su publicación, cuestionó el rumbo del programa económico del Gobierno y sostuvo que sus consecuencias recaen sobre la población “Ante el evidente fracaso del modelo financiero y las desastrosas consecuencias al pueblo argentino, presenté pedido de juicio político por mal desempeño de funciones a @LuisCaputoAR. Hay que frenar su timba con la $ del pueblo. PD: devolvé el oro, rufián!”, escribió la diputada.

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En los fundamentos del proyecto, Pagano enumeró distintos argumentos para respaldar la presentación. Entre ellos, mencionó la destrucción del entramado productivo, con 32.429 empresas empleadoras menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026; la recesión y el presunto fracaso de la programación macroeconómica; el endeudamiento y el estado de las reservas; el desconocimiento de las facultades de control del Congreso y el endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción.

También cuestionó la inmovilización de instrumentos financieros de fondos viales con asignación específica. La legisladora sostuvo que la acusación no responde a una diferencia ideológica, sino a presuntos incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales.

La iniciativa abrió un intercambio con Maslatón, quien planteó una postura contraria a la destitución del ministro. “Marcela, pero mejor que se queda Caputo. Debe llegar al 10/12/2027 y que reviente todo. Si lo sacás, lo salvás. Es lo que él busca, rajarse con del botín”, expresó el abogado.

x Carlos Maslatón | Crédito: x Carlos Maslatón

En el mismo mensaje, sostuvo que el Gobierno debería enfrentar el desgaste de su gestión en las urnas y no a través de un juicio político anticipado. “Deben ser aniquilados en las urnas, sin juicio político previo. Yo los banco, a Caputo y a Milei, en sus puestos actuales. También a Bausili y a todos los chorros del gobierno. Statu-quo”, agregó.

La respuesta de Pagano no tardó en llegar. La diputada reconoció que comprendía la postura de Maslatón, pero cuestionó que la sociedad tuviera que esperar hasta las próximas elecciones para que se produzcan cambios.

“Carlos querido: entiendo tu postura. Pero en el medio queda el pueblo argentino”, comenzó su respuesta. En ese sentido, describió las dificultades económicas y sociales que, según planteó, atraviesan distintos sectores de la población: jubilados que mueren, jóvenes que se van al exterior, estudiantes que no pueden continuar sus estudios y familias que no llegan a cubrir las tres comidas diarias.

x Marcela Pagano | Crédito: x Marcela Pagano

También apuntó contra las condiciones laborales de quienes deben sostener varios empleos para mantener a sus familias. “Y a jefes y jefas de familia los están llevando a romperse el lomo en dos o tres trabajos, los treinta días del mes, y ni así les alcanza para cumplir con los suyos. Eso es lo que se tiene que acabar”, sostuvo.

Frente al argumento de Maslatón sobre la conveniencia de mantener a Caputo en el cargo hasta diciembre de 2027, Pagano defendió el mecanismo institucional del juicio político como una herramienta de rendición de cuentas “Vos decís que si lo sacamos, lo salvamos. Yo te digo que si lo dejamos, a la que no salvamos es a la gente”, respondió. Y agregó: “El juicio político no es una puerta para rajarse: es la rendición de cuentas que manda la Constitución”.

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Por último, la legisladora remarcó que una eventual destitución no eximiría al ministro de otras responsabilidades. En ese sentido, recordó que, de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución Nacional, quienes son destituidos mediante un juicio político quedan sujetos a la posibilidad de ser juzgados por los tribunales ordinarios.

“Las urnas van a hablar en 2027. Pero el hambre no tiene calendario electoral, y no le voy a pedir a nadie que aguante un año más para que la derrota de ellos sea más grande”, concluyó Pagano, al defender la necesidad de avanzar con el planteo contra el titular del Palacio de Hacienda.

CS