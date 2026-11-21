El consultor financiero Carlos Maslatón sostuvo que el programa económico del ministro Luis Caputo "fracasó" y que "esto es un desastre absoluto" al analizar la actual coyuntura económica argentina.



"Esto es lo que tenía que pasar por los fundamentos que tiene el programa económico de Caputo y Milei . Es natural que lo que se llama riesgo país vaya en ascenso, hace varios meses que está en ascenso", explicó.



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Análisis de Maslatón

“ Lo que estás viendo es la fundición de los tenedores de la deuda argentina , y estás viendo la fundición del Estado argentino otra vez más, que no va a poder renovar la deuda que le vence. Tanto la que vence en dólares como la que vence en pesos, que es otro tema gravísimo que armaron Caputo, Milei, Bausili y Quirno en estos años”, agregó en declaraciones a Radio 10 .

" Así que este programa fracasó. Para mí estaba fracasado desde que asumieron en diciembre de 2023, pero esto es un desastre absoluto ", afirmó en diálogo con Nancy Pazos .

Además aseguró que “esta es una de las grandes crisis financieras argentinas” y que la deuda argentina “va rumbo al default” porque “emitieron mucha deuda, no paran de endeudar al país”.



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“Esto es una farsa”

"Este discurso oficial que le vendieron al todo el mundo, inclusive periodistas que no son oficialistas y sectores de la oposición se lo creyeron que hay equilibrio fiscal, que no hay déficit, que no hay emisión monetaria, y que se desendeudan al país, son todas mentiras. Esto es una farsa", remarcó.

"Yo políticamente trataría de sostenerlo a Caputo ya Milei por supuesto a toda costa. Si yo fuese un diputado, un senador o estuviese activo en político diría ´no quiero que se vayan. No quiero que se rajen, quiero que den la cara por el desastre que han hecho´. Porque fundieron al país otra vez. Caputo, Milei, y Bausili. Lo reventaron ”, analizó en otra parte de la entrevista.

Aunque luego aclaró: "Ahora las ganas de irse que tiene Caputo, no tengo ninguna duda. Él es el único tipo del gobierno que sabe que hizo un desastre. Él y su socio Bausili ".

Luego deslizó la hipótesis de qué sucedería en el caso de que Caputo dejara su cargo: "Yo creo que Milei está totalmente perdido si pasa eso, fundido. Además Milei cree que seguramente las cosas están bien. O a lo mejor cree que va a llamar a Estados Unidos para que le haga un salvataje de nuevo, cosa que ya te anticipo que no va a ocurrir".

“Esta vez no hay salvataje ni del Fondo Monetario ni del gobierno de los EEUU porque no lo pueden dar y además el solo hecho de pedirlo o insinuarlo te indicaría otro fracaso ”, cerró Maslatón.